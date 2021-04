Tirsdagens coronatal: Halvdelen af fynske kommuner runder skarpt hjørne

På sogneniveau har smitten fortsat ikke medført lokale nedlukninger på Fyn. Kun tre sogn - ét i Middelfart, ét i Assens og ét i Svendborg, har en incidens på mere end 400.

Og selvom de tre sogn også har en positivprocent, der er højere end to, så er de ikke i umiddelbar risiko for at lukke ned, fordi der bor meget få personer i de tre sogn.

Hvis et sogn skal lukke ned kræver det nemlig også, at antallet af nye smittede den seneste uge er mere end 20 personer.