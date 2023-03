To fynske togstationer får 40 millioner til renovering

Togstationerne i Svendborg og Ringe kan se frem til en overhaling.

De sker efter, at Transportministeriet er blevet enige om at udmønte en pulje på 350 millioner kroner, der skal sikre mere indbydende og trygge togstationer landet over.

Det er DSB, der indstiller projekter til puljen, og her har Svendborg og Ringe sneget sig med.

Hvorfor er det lige præcis Svendborg Station og Ringe Station, der skal have penge til renovering?

- Det er to stationer, som bliver brugt af rigtig mange fynboer hver eneste dag, og som også er kendetegnet ved, at det er nogle lidt gamle bygninger, som trænger til en kærlig hånd, forklarer Bjørn Brandenborg (S).

Stationen i Svendborg er kategoriseret som bevaringsværdig. Det betyder, at istandsættelsen her kræver en tæt dialog med kommunen og indtil videre stadig er i idéfasen.

Helt konkret betyder det, at der stadig skal foretages flere undersøgelser for, hvordan renoveringen skal foregå.

Bedre sammenspil mellem by og station

Ifølge DSB vil man udnytte de eksisterende faciliteter bedre og binde stationerne bedre sammen med lokalsamfundet.

Den ambition giver god mening, vurderer Bjørn Brandenborg.

- I Svendborg har der været gang i en byudvikling, hvor man jo har bundet byen sammen med havnen, og stationen ligger tæt på haven, siger Bjørn Brandenborg og fortsætter:



- Der er for eksempel nogle lidt vanskelige adgangsforhold fra havnen op til stationen, så det er jo et eksempel på en ting, som man har mulighed for at kigge på.

Ifølge DSB skal renoveringen af de to stationer skabe rammer for liv og aktivitet på stationen og dermed give nogle mere trygge og attraktive stationer.

- Det lyder jo næsten som om, at der skal til at være fest og farver på stationen. Liv og aktivitet betyder egentlig bare, at pendlere og folk, der bruger stationen, har gode muligheder for at opholde sig, når man venter. At der er mulighed for, at man kan komme på toilettet, og at der er en kiosk, hvor man kan købe nogle dagligvarer, siger Bjørn Brandenborg.

- Vi ønsker, det skal være et mere rart sted at være. Det kan være alt fra beplantninger og overflader til blinde vinkler, som man går ind og kigger på, og som skal være med til at skabe nogle bedre rammer, siger transportminister Thomas Danielsen (V).



Vigtigt at bevare det gamle

Finn Hansen bor i Ferritslev og synes godt om ideen at renovere de gamle togstationer, så længe de holder deres gamle, originale udtryk.

- Jeg kan godt lide det gamle. Det har altid sagt mig noget. Den må gerne renoveres, bare den ikke bliver lavet for meget om, forklarer han.

Både i Svendborg og i Ringe er det muligt at bruge mellem tre og 20 millioner kroner, alt efter hvor omfangsrigt byggerigerne i i de to byer ender med at blive.

Man regner med at begynde renovering af begge stationer i 2024, og at de står færdige i 2026. Renoveringer af togstationer landet over er en del af Transportministeriets Infrastrukturplan 2035.