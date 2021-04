To køreskoleelever sigtet for falske coronapas

Både tirsdag og onsdag var der en elev, som havde ændret i datoen i et gammelt testsvar, så den negative coronatest så ud til at være frisk nok til, at det var tilladt for dem at tage prøven.

Plettet straffeattest

Sagen var dog i virkeligheden en helt anden, og det kommer muligvis til at afføde alvorlige konsekvenser for de to pågældende elever.





Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

De to må nemlig nu se sig sigtede for dokumentfalsk. En alvorlig forseelse at have på sin straffeattest, hvis man bliver dømt.