Kørte ud over Odins Bro: 19-årig sigtet efter hasarderet ulykke

Hun fortæller, at man indtil videre alene har sigtet ham for at have ført en bil med spiritus i blodet.

Man mangler nemlig stadig at afhøre bilisten. Et naturligt næste skridt i efterforskningen, lyder det fra pressemedarbejderen.

- Så kan det jo vise sig, at vi sigter ham for andre ting, når vi har talt med ham. Eksempelvis at have kørt hasarderet, siger Sunniva Pedersen.

Klarede sig uden skrammer

Bilen, som kørte under en bom og ud over kanten på broen, faldt 20 meter ned.

Det skete klokken lidt i halv fire natten til mandag.

Ulykken fandt sted, mens der var vidner, der så til.