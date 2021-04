Torsdagens coronatal: Samtlige fynske kommuner har incidenstal under 100

Torsdag har alle ti fynske kommuner et incidenstal under 100. Det gælder også Assens Kommune, som lørdag blev den første fynske kommune, der måtte lukke et sogn.

Nedlukningen gjaldt Assens sogn, der torsdag har en incidens på 476, 27 smittede den seneste uge og en positivprocent på 1,7.

Dermed opfylder sognet kun to ud af tre kriterier for nedlukning, nemlig en incidens over 400 og flere end 20 smittede de seneste syv dage, mens positivprocenten ikke er over to procent.

For at åbne sognet igen, skal et af kriterierne være under kravet i en uge, og derfor er sognet fortsat lukket.