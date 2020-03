Tredje bøde udskrevet: - Anmeldelsen gik på flere gæster og fulde folk

Der er fortsat travlhed hos Fyns Politi, der bliver ringet op af borgere, der ser andre samles i større grupper.

Og det har nu ført til, at politiet søndag udskrev en bøde til en bodega, der trods forbuddet holdt åbent, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Ehm Christensen.

- Anmeldelsen gik på, at der var flere gæster og fulde folk. Den holdt åbent, selvom den ikke må, og derfor blev det besluttet at give bestyreren en bøde på 5000 kroner, fortæller han til TV 2/Fyn.

Udover bodegaen er der i løbet af weekenden udskrevet bøder til en vandpibecafé og en pub i Odense. Ingen private har endnu modtaget en bøde.

Påbud til spillehal

På bodegaen, der søndag fik en bøde, er det også muligt at spille billiard. Politiet kan dog ikke komme nærmere ind på, hvilken der er tale om, men kan oplyse, at den er beliggende i Odense SØ.

Derudover er der givet et påbud til en spillehal i Svendborg og et til en familie, der opholdt sig på byens skaterbane, hvor det ikke er tilladt at samles.

- Det er startet i går, at man ikke må bruge udendørs fitnessstationer, og der er lige en indkøringsperiode. Men banen er nu blevet sikret med markeringsstrimler, siger Ehm Christensen.

I Odense Kommune har man allerede været rundt og sætte skilte op. Flere af de andre kommuner er ikke fulgt med endnu, men vagtchefen regner med, at det sker indenfor de næste par dage.

Færre udheld og indbrud

Selvom Fyns Politi har travlt med at besvare og tjekke op på opkald fra bekymrede borgere, så kan det tydeligt mærkes, at folk befinder hjemme det meste af tiden, fortæller Ehm Christensen.

- Vi har ikke mange biler på gaden, så der sker ikke så mange uheld, og der er også meget færre indbrud, siger han.

- Det er ikke så skidt, at det ikke er godt for noget.

På grund af forbuddene og de mange opkald, vil politiet dog fortsat være ekstra mandskab på arbejde de kommende dag.