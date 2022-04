Tusindvis af påskelam vælter frem: - Det er altid livsbekræftende

På gården i Hesselager har Henrik Hjelholt i mange år drevet et uldspinderi, og derfor var det nærliggende at anskaffe sig et par får.

- Det startede lidt som en hobby. Jeg fik ti får, fordi jeg synes, det var hyggeligt at have lidt får gående, og så har det stille og roligt taget lidt ved hvert år, og nu er det blevet en del af vores forretning, siger fåreavleren.

Han fik de første får for omkring 20 år siden, og sidste år omlagde Henrik Hjelholt hele sin fåreproduktion til økologi.

Er ude året rundt

I dag har han fast omkring 800 moderfår. I øjeblikket står mange af dem i stalden, hvor de enten venter på at læmme eller tager sig af deres nyfødte lam, men når lammene er omkring en uge gammel, så kommer både får og lam på græs. Her går de næsten året rundt – på nær hvis det er voldsomt snevejr.