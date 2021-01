Tusindvis af arbejdspladser i spil: Vil rykke officerskoler til Fyn

Det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) foreslår i et debatindlæg i Altinget at samle og flytte officerskolerne til Odense.

- Mit forslag om at samle officersskolerne midt i riget vil løse flere udfordringer. Regeringen og det meste af Folketinget ønsker en udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstaden, skriver Bjarne Laustsen.

- De dygtige og dedikerede unge mennesker, som søger ind i Forsvaret, kommer jo fra hele landet og skal tilbage til tjenestestederne, hvor de fleste ligger i Jylland, fortsætter han.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I debatindlægget bliver det understreget, at der er tale om et forslag fra Bjarne Laustsen og ikke nødvendigvis et udtryk for regeringens holdning.

Tusindvis af arbejdspladser i spil

I Venstre bliver forslaget mødt med interesse, selv om det ikke er nogen let sag at flytte tusindvis af arbejdspladser, der samlet set er i Forsvaret, til Fyn.

- Det er et meget interessant forslag. Det handler om 8.000 arbejdspladser (ikke kun officerskolerne, red.), siger det fynskvalgte folketingmedlem og forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt (V) til TV 2 Fyn.

- Vi vil have regeringen ud af busken. Er det her bare et slag i luften, eller er det regeringens politik at flytte officeruddannelserne til Fyn, fortsætter han.

Venstre tvivler på realismen

Ifølge Bjarne Lautsen vil det være billigere at samle skolerne på ét sted, eksempelvis Fyn. Som det er nu, er Hæren samlet på Frederiksborg Slot, mens Søværnet og Flyvevåbnet holder til på Svanemøllens Kaserne. I Forsvaret er der samlet set tusindvis af arbejdspladser, hvoraf ganske få er på Fyn.

- Jeg kan da godt have min tvivl om realismen i forslaget fra Bjarne Laustsen. Det er ikke nemt at flytte tusinder af arbejdspladser fra Frederiksberg til Fyn. Men nu afventer jeg en udmelding fra forsvarsminister Trine Bramsen, siger han.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) ønsker ikke at kommentere sagen over TV 2 Fyn og henviser til forsvarsordfører Jan Johansen (S). Forslaget er ifølge Socialdemokratiet - ligesom Bjarne Laustsen også gør opmærksom på - for egen regning og har ikke opbakning i partiet.