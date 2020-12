Forsvarsministerens første 500 dage: - Det vigtigste er, at Bramsen formår at rydde op i møgsagerne

Det der er rigtig godt, set fra soldaternes synsvinkel, er, at vi nu har fået en minister, som retter fokus ind på personalet. Tom Block, formand, Hærens Konstabel og Korporalforening

Da statsminister Mette Frederiksen (S) i slutningen af juni 2019 præsenterede sin regering blev fynske Trine Bramsen udnævnt til forsvarsminister.

Men Trine Bramsen overtog ikke kun ministeriet. Hun overtog også en masser møgsager. Om private indkøb på statens regning, om nepotisme og vennetjenester. Om upassende adfærd og embedsmisbrug.

- Det som den brede befolkning kender Trine Bramsen for, er at hun er minister for et område, hvor der hele tiden popper dårlige sager op om bestikkelse og rod. Hvis hun gerne vil noget andet med forsvaret og vise, at hun har en forsvarspolititik, er det vigtigt, at hun får lukket de her sager, siger TV 2's politiske redaktør Troels Mylenberg.

Minister med mange fjender

Nogenlunde samme toner lyder fra redaktør Peter Ernstved Rasmussen, netmediet Olfi, som står bag flere af de historier, som for alvor satte gang i bølgen af afsløringer.

- Bramsen får ros for at virke handlekraftig, men måden hun gør det på har svækket hende. Derfor står hun ikke særlig godt internt i dansk forsvar.

- For eksempel sendte hun 500 chefer på kursus i offentlig forvaltning på grund af sagerne om nepotisme. Det er i brede kredse blevet opfattet som en kollektiv afstraffelse. Opfattelsen internt i forsvaret er, at ministeren har tørret ansvaret af på dem alle og ikke kun de brodne kar, siger Peter Ernstved Rasmussen.

Trine Bramsen hilser den 10. december fregatten Iver Huitfeldt velkommen hjem til Danmark efter en fire måneder lang udsendelse til Hormuz-strædet. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Forsvarsministeren selv lægger ikke skjul på, at den første periode har været præget af en række møgsager. Men hun kan ikke genkende, at hendes håndtering af sagerne har svækket hende internt i toppen af dansk forsvar.

- Jeg har jo den daglige kontakt til forsvarets ledelse og oplever, at der er en enorm stor arbejdsglæde og stolthed over alle de opgaver der er løst her i denne krise. Selvfølgelig er vi kede af de sager, som har givet forsvaret et dårligt omdømme, men jeg kan på ingen måde genkende, at der skulle være en dårlig stemning. Tværtimod, siger Trine Bramsen.

Men der er også venner

Ministeren kan til gengæld glæde sig over, at der er ros til hende længere nede i hierakiet. Soldaternes fagforening Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF) oplever en minister, som har haft stærkt fokus på indsatsen over veteranerne og uddannelse.

- Det der er rigtig godt, set fra soldaternes synsvinkel, er, at vi nu har fået en minister, som retter fokus ind på personalet. I alt for mange år har vi har vi gået uden seniorpolitik, uden fastholdelsespolitikker og uden uddannelsesmuligheder for den almindelige konstabel. Det har hun taget fat i, og på de områder gør hun det rigtig godt, siger Tom Block, formand i HKKF.

Trine Bramsen sidder da også nogenlunde sikkert i stolen - indtil videre, lyder vurderingen fra Troels Mylenberg.

- Jeg tror, at hun har en rimelig høj stjerne hos Mette Frederiksen. Det vigtigste er, at hun ikke skaber problemer for statsministeren, og at hun formår at få de mange dårlige sager lukket, siger Troels Mylenberg.