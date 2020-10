TV 2 Fyn ramt af corona

Siden 21. september er tre medarbejdere på TV 2 Fyn blevet testet positiv for covid-19, men smitten er ikke opstået på arbejdspladsen.

- Vi har haft grundige retningslinjer for afstand, hygiejne og samvær siden corona blev en realitet i marts. Og derfor har vi også været forskånet for smitteudbrud på stationen, siger redaktionschef Mads Boel, der er coronaansvarlig chef på TV 2 Fyn.

Alle tre medarbejdere er blevet smittet til private arrangementer, og to af de smittede har aldrig nået at være på stationen, mens de var smittet. Den tredje har dog været på arbejde, og derfor er medarbejderen samt 11 kollegaer sendt hjem i isolation og hjemmearbejde indtil de har fået to negative testsvar.

- Vi indførte ret hurtigt hjemsendelse af store dele af arbejdspladsen, da coronasmitten steg i september. Derfor er der hver dag meget få medarbejdere på arbejde, hvorfor vi har kunnet nøjes med at sende 11 folk hjem i isolation, siger Mads Boel og fortsætter:

- Det er vigtigt at understrege, at vi tager alle forholdsregler, så vores journalister og fotografer fortsat kan rapportere fra det fynske liv og samfund. Derfor er der heller ikke fare for vores kilder, som møder reporterhold fra TV 2 Fyn. Alle medarbejdere holder afstand, bruger stænger til mikrofoner og spritter alt udstyr af før og efter brug.

TV 2 Fyn har flere forskellige beredskabsniveauer, og lige nu befinder virksomheden sig i beredskab 2. Det betyder, at så mange som muligt arbejder hjemme, kantinen er lukket, folk skal holde afstand og reporterhold skal køre i to biler på opgave.

Samtidig er der også skærpet fokus på gæster udefra, hvor kun yderst vigtige møder foretages fysisk.

- Og selvom vi har så meget fokus på sikkerheden, så må vi desværre konstatere, at en gæst, der var i huset tidligere på ugen, er testet positiv for corona. Heldigvis havde vedkommende begrænset kontakt med folk i huset, hvorfor vi kun har sendt yderligere fire personer hjem til spisebordene for at arbejde, fortæller redaktionschef Mads Boel.