Nyt fynsk corona-hotspot: - Tag nu dit ansvar alvorligt, siger politidirektør

Smitten med covid-19 er nu så udbredt i befolkningen, at der ikke længere er tale om isolerede lokale udbrud af sygdommen. Fyns Politi ændrer derfor ved de hotspot, der før sommeren blev oprettet på Fyn.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Fra fredag 2. oktober vil Gråbrødre Plads i Odense være et nyt hotspot, hvor politiet holder ekstra godt øje med, at forsamlingsforbuddet på 50 personer bliver overholdt.

Disse steder er nu hotspots: Gråbrødre Plads

Munke Mose

Eventyrhaven

Engen ved Skovsøen

- Vi skal have smittetallet bragt ned. Det er tvingende nødvendigt. Vi ved, at der typisk forsamles mange på Gråbrødre Plads, fordi der ligger mange restauranter og caféer omkring pladsen. Men vi er nødt til at sikre, der ikke forsamles for mange. Vi hjælper derfor ansvarligheden på vej ved at gøre pladsen til et hotspot, siger politidirektør Arne Gram.

Ikke kun i natteliv

Politiet har altså ikke kun nattelivet som fokus.

For at sikre, at reglerne bliver overholdt, vil de holde et vågent øje med butikker, private fester samt offentlige arealer, understreger Arne Gram.

- Det nytter jo ikke, hvis vi ikke alle sammen er enige om at overholde reglerne, siger politidirektøren og fortsætter:

- Det gælder også reglerne for, hvor mange der må være i en butik, og hvor meget afstand der skal holdes.

Politidirektøren opfordrer alle til at tage deres eget ansvar alvorligt.

- Tager alle ikke deres eget ansvar alvorligt, så kan det medføre alvorlige konsekvenser for andre. Samtidig ved vi jo desværre nu, at coronavirus ikke kun kan være farlig for de sårbare grupper – mange, der har været ramt af sygdommen, slås med slemme senfølger, som har vist sig ikke at kende alder. Så tag nu dit ansvar alvorligt – helt alvorligt, siger han

Sender tak til de fleste

Politiet kan konstatere, at de fleste borgere tager deres ansvar alvorligt.

Kom nu ind i kampen. Tænk over, hvilke virkninger dine handlinger kan få Arne Gram, politidirektør, Fyns Politi

De takker borgerne for, at der bliver brugt masser af mundbind i den offentlige transport. Mange arbejder hjemme, og at det i øjeblikket er tydeligt, at arrangementer bliver aflyst, så unødvendige forsamlinger kan undgås.

- Til alle jer vil jeg gerne sende en stor tak. I er heldigvis de fleste, og I gør det godt. I overholder reglerne, I holder afstand, og I spritter af. Til resten vil jeg sige: Kom nu ind i kampen. Tænk over, hvilke virkninger dine handlinger kan få, siger Arne Gram.

Samtidig med, at Gråbrødre Plads i Odense er gjort til hotspot, er hotspottet ved Christiansminde Strand i Svendborg nedlagt, fordi badesæsonen er slut.