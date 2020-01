TV 2/Fyn-journalist vinder pris for serie om dødsfald på botilbud

Tirsdag aften er TV 2/Fyn-journalist Allan Spangsberg blevet hædret ved årets uddeling af Spadestiksprisen. Han vinder for sin dækning af sagen om et dødsfald på Botilbuddet Fangelvej i Odense.

Med til prisen følger en præmie på 100.000 kroner, som deles lige mellem journalisten og TV 2/Fyn. Dermed gør det den til den største pris for graverjournalistik målt på præmiestørrelse.

Ifølge Spadestiksprisen hjemmeside gives prisen til "det bedste eksempel på gennemarbejdet, undersøgende journalistik, der frembringer ny, væsentlig viden."

Allan Spangsberg var nomineret for sin dækning af sagen om et dødsfald på Botilbuddet Fangelvej

Dødsfaldet skete i maj 2019, hvor en 50-årig psykisk syg kvinde døde af en medicinforgigtning på bostedet.

I Spadestiksprisens begrundelse for at nominere projektet lød det blandt andet:

"Gennem en grundig research og aktindsigter fortæller Allan Spangsberg en vigtig historie om svigt på bosteder og om magtfordrejning, når ansvaret for svigtet skal placeres.

Artikelserien dokumenterer, at bostedets medicininstrukser var forældede. Hvis de havde være opdaterede, ville medarbejderne formentlig have haft skærpet opmærksomhed om beboerens symptomer, og beboerens liv kunne have været reddet.

I øvrigt lægger juryen vægt på, at det gennem serien bliver dokumenteret, at "ledelsen kendte til de forældede medicininstrukser, men holdt sin viden skjult opad i det administrative og politiske system."

Se det første indslag i serien om dødsfaldet på Botilbuddet Fangelvej her.