Tyveri blev til røveri: Kunder fangede tyv, der stjal ure til 11.000 kroner

Da en tyv blev taget på fersk gerning, handlede to kunder i Rosengårdscentret hurtigt og fik stoppet ham, inden han stak af med ure til en værdi af 11.000 kroner.

Kort før klokken fire lørdag eftermiddag havde en 43-årig mand held til ved hjælp af en skruetrækker at bryde en udstillingsmontre med ure op i butikken Skovgaard Guldsmed & Urmager.

Med sig fik han flere ure til en samlet værdi af 11.000 kroner.

Der var dog to kunder, der opdagede ugerningen og satte i løb efter den 43-årige.

Da de indhentede manden, opstod der tumult, og den ene af de to kunder fik et knytnæveslag, dog uden at komme nævneværdigt til skade.

- Det gør jo, at det udvikler sig fra et tyveri til et røveri, fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Lars Thede.

Sikkerhedspersonale fra Rosengårdscentret kunne tilbageholde manden, indtil politiet kom til stedet for at anholde ham.

Manden er fortsat anholdt, mens der bliver taget stilling til, om han skal fremstilles i grundlovsforhør søndag.

Ifølge Lars Thede er politiet taknemmeligt for, at de to kunder skred hurtigt til handling.

- Det er jo selvfølgelig altid borgeren, der skal bedømme, hvad man har mod og evner til, men når det går godt, så er vi selvfølgelig meget taknemmelige, siger han.