Udlejning af fynske sommerhuse eksploderet: - Alt udsolgt i efterårsferien

Hos Feriepartner på Fyn går det rigtig godt. Her meldes der udsolgt af sommerhuse flere uger i efteråret.

- Alt er væk i uge 42, 43 og 44, siger Torben Jersild, direktør hos Feriepartner Fyn.

Hos Feriepartner Fyn er der i uge 44 omkring dobbelt så mange bookninger af sommerhuset i år i forhold til andre år.

- Efterårsferien plejer at være god, men normalt er det ikke alt, der er lejet ud, siger han.

Og det er ikke kun hos Feriepartner der er rift om sommerhusene. Også hos Novasol oplever de en stor efterspørgsel.

- Vi har oplevet en meget større efterspørgsel generelt i hele landet, men også på Fyn og Langeland, siger Philip Kildegaard, der er salgsdirektør ved Novasol.

Efterlyser flere sommerhuse

Hos Novasol gør ombookninger fra påskeferien og den store efterspørgsel, at de har næsten udsolgt i efterårsferien.

De vil gerne have flere sommerhuse til udlejning, og derfor opfordrer Philip Kildegaard folk til at overveje, om de vil udleje deres sommerhus.

- Jeg vil gerne slå et slag for, at personer med et sommerhus får dem på markedet, hvis de har lyst. Lige nu er et rigtig godt tidspunkt, siger han.

Han påpeger, at Danmark allerede inden coronakrisen var begyndt at blive en populær destination, men at coronakrisen har givet det et skub.

Corona som hovedårsag.

Ifølge Torben Jersild er coronasituationen hovedårsagen til stigningen i udlejningerne.

- Folk har været vant til at kunne tage hen, hvor de ville, og nu kan de ikke komme ret mange andre steder hen. Det er nok sikkerheden, der gør at folk bliver i Danmark, siger han.

Coronaen har betydet, at danske turister har valgt holde ferie hjemme i de danske sommerhuse.

- Nogen vil finde ud af, at det ikke er så slemt at holde ferie i Danmark, så det er en god ting, siger han.

Selvom Torben Jersild mener, at det for mange dansker er en nødløsning at holde ferie i et sommerhus i Danmark, så tror han også på, at fremgangen vil fortsætte.

- Det er noget, som vi skal regne med at se fremover. Det satser vi i hvert fald på, siger han.

Det tror Philip Kildegaard fra Novasol også på.

- Danmark bliver ved med at være populært. Om så det er for danskere, tyskere eller andre nationaliteter, siger han.