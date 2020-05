Undren fra fynsk hotelkonge: Hvorfor må der være 500 i biograferne og kun 50 på et hotel?

I takt med at Fyn og resten af Danmark gradvist åbner, har flere fynske hoteller også besluttet, at det er tid til at slå dørene op igen.

Det gælder blandt andet Hotel Svendborg. Her er der op mod åbningen 5. juni indført spritstationer og et maksimum på to personer i elevatoren.

Derudover er roomservice afskaffet, indholdet i minibarerne bliver fjernet, ligesom de ekstra tæpper og puder på værelserne, fortæller ejeren Jan Milling.

Men selvom han glæder sig over snart at kunne modtage gæster, ærgrer han sig også over, at resten af hotellerne i Odense ikke kan følge trop.

- Det er jeg rigtig træls over, for jeg synes, det er mærkeligt, at man ikke kan få lov til at lave nogle større konferencer igen. Specielt når man kan høre, man kan få lov til at tage 500 ind i biografen, så undrer det mig, at vi ikke må være 25 i et mødelokale, siger han.

I min verden hænger det ikke sammen. Der må være en dybere forklaring på det, og den vil jeg gerne have belyst, for jeg forstår det faktisk ikke Jan Milling, ejer, Milling Hotels

Kan godt opfylde krav

Ifølge hotelejeren kan det ikke betale sig at åbne de helt store hoteller som for eksempel Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, når der kun må være op til 50 gæster.

Han mener ellers godt, at konferencecenteret kan opfylde alle de særlige retningslinjer, der gælder for teatre, koncerter og biografer med siddende publikum.

- I min verden hænger det ikke sammen. Der må være en dybere forklaring på det, og den vil jeg gerne have belyst, for jeg forstår det faktisk ikke, siger Jan Milling.

Efterlyser retningslinjer

Hotellerne må have mellem 30 og 50 gæster frem til 1. september. Og ligesom resten af branchen efterlyser hotelejeren retningslinjer for, hvor mange de må samle derefter.

Det betyder meget for virksomheden at få vished, da konferencer ofte planlægge langt frem i tiden, lyder det.

- Der er rigtig mange møder, der er blevet skubbet, og der kan vi så håbe, at efteråret bliver et fantastisk mødeefterår, siger Jan Milling.

Har lånt 18 millioner

Han og hans kone har været nødt til at låne 18 millioner kroner i banken for, at deres hotelkæde Milling Hotels kan klare sig igennem coronakrisen.

Jeg tror ikke, vi får nogen turister ind. Så skulle det være en, der sniger sig over grænsen Jan Milling, ejer, Milling Hotels

Og ud over konferencerne er det vigtig for kæden at få lokket hr. og fru Danmark til at overnatte hen over sommeren, fortæller Jan Milling.

- Det er altafgørende. Når vi ikke kan få de udenlandske turister ind, så skal vi sørme have nogle andre til at fylde vores senge. Ellers er det jo ligegyldigt, at vi åbner, siger han.

Normalt består kædens gæster af omkring 80 udlændinge, men dem regner Jan Milling ikke med at få besøg af i år.

- Jeg tror ikke, vi får nogen turister ind. Så skulle det være en, der sniger sig over grænsen.