Unge campister satte tankerne i gang - nu bliver fynsk turisme mere bæredygtig

En ny undersøgelse foretaget af AM Research for Destination Fyn viser, at 29 procent af de fynske turismevirksomheder i høj grad har integreret bæredygtighed i deres forretningsmodel i 2021. Resultaterne viser også, at flere virksomheder i højere grad har valgt at sætte bæredygtighed på dagsordenen i forhold til sidste år.

- Vi oplever en høj grad af interesse i bæredygtighed i de fynske turismevirksomheder, og den er også stigende, siger Mark Hauge Errebo Østergaard, som er forretningsudvikler hos Destination Fyn.

Økonomisk gevinst

Selvom det kan lyde dyrt at skulle investere i den grønne omstilling, behøver det ikke nødvendigvis at koste det store; tværtimod.

Undersøgelsen viser nemlig også, at 15 procent af de fynske virksomheder i høj eller meget høj grad oplever en økonomisk gevinst ved deres investeringer i mere bæredygtige løsninger. Det er en stigning på ti procentpoint i forhold til sidste år.

- Udover natur og miljø, som er oplagte, så er der økonomisk gevinst i at reducere sit energiforbrug; vand, varme og el. For turismevirksomhederne er det også i høj grad branding af sig selv som virksomhed og styrke sit image over for turisterne. De internationale turister har i høj grad fokus på bæredygtighed, siger Mark Hauge Errebo Østergaard.