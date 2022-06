Unge fravælger smøgerne - men tager snus i stedet

- Vi ønsker at støtte op om et godt og sundt studiemiljø. Vi synes, vi bidrager til en god samfundsudvikling ved at skabe gode rammer for de studerende, fortæller direktør i kompetence og organisationsudvikling på UCL i Odense, Poul Skov Dahl.

Hos de studerende er der blandede holdninger til UCL's rygeforbud.

Line Dahl Jensen mener ikke, det er på UCL, at de studerende ryger deres første cigaret.

- Det er ikke her, man bliver opfordret til at ryge. Jeg tror, det sker, når man er til fest.

- Jeg synes, det er en god idé, at man ikke bruger tobak, når man er i skole, Men folk går bare uden for skolens område og ryger, fortæller Frederik Thygesen, der er studerende på UCL i Odense.

Rygepause udenfor skolen

UCL's rygeforbud betyder, at rygepausen nu er rykket udenfor skolens område.

Det er studerende Oliver Sørensen utilfreds med.

- Der er den her sjove struktur på vores uddannelse, hvor vi ikke må ryge på uddannelsestedet. Det at ryge eller ikke ryge bør være vores valg.

UCL blander sig ikke de studerendes fritid, men rygeforbuddet forsvinder ikke.



- Vi ønsker faktisk at signalere, at det er en uddannelsesinstitution, hvor vi har et sundt og stærkt studiemiljø. Vi tror på, at det lange seje træk er vigtigt. Vi vil bidrage til en sund og samfundsmæssig udvikling, siger Poul Skov Dahl.

UCL Odense er dog opmærksomme på, at de studerende går udenfor skolens område og ryger.