Danmark har verdens yngste førstegangsrygere: Første røgfrie gymnasium sparker gang i ny kampagne

Rektor Henrik Vestergaard Stokholm siger, at tiltagene har fungeret og er derfor også stolt af, at Kræftens Bekæmpelse ser gymnasiet som det naturlige sted at starte kampagnen.

- Jeg har takket Kræftens Bekæmpelse, for jeg synes hele tiden, der skal sættes fokus på det her, siger rektoren.

- Vi skal være sammen om at gøre noget ved det og sørge for at få kampagnen ud over rampen.

Kampagnen fortsætter videre til flere byer i Danmark.