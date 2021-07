Utroligt mål giver OB perfekt sæsonstart mod FCM

Fælles for chancerne var dog, at hjemmeholdet manglede skarphed foran målet, og derfor kunne gæsterne fra Odense gå til pause med en 1-0-føring.

I anden halvleg fortsatte FCM presset, og efter 59 minutter var der afkast. Målet stod Pione Sisto for, da han med et velplaceret skud krøllede bolden forbi Oliver Christensen i OB-målet.

Efter udligningen gled OB længere tilbage, mens hjemmeholdet kom frem til flere gode chancer.

Men bedst som man troede, at kampen ville ende med et point til hver, sørgede Jørgen Skjelvik altså for tre fynske point.