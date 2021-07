Øredøvende larm: Droner med højtryksspuler bekæmper måger

I mange byer er mågerne blevet et stort samtaleemne for beboere. De larmer i en sådan grad, at flere føler det påvirker deres hverdag.

I et Odense-kvarter har de taget et nyt våben i brug for at få mågerne til at flytte væk fra generede beboere.



Det er en varm velkomst, der venter Jonas Pedersen, som er ansat hos firmaet Skylevel, da han parkerer.

- Nu larmer de, fordi jeg har været her nogle gange, så nu kan de mærke, at nu sker der noget lige om lidt, siger Jonas Pedersen.

Med sig i bilen har han nemlig et nyt våben med mod mågerne. En drone med et særligt skyts.

- Det er ganske almindeligt vand, som vi sprøjter med, siger Jonas Pedersen.

En mågekoloni

I Risingkvarteret I Odense har beboerne været plaget af mågerne i årevis.

- Jeg har boet her i 18-19 år. Det bliver værre og værre for hvert år. Der bliver mere og mere skrigen, siger Benno Skytte.