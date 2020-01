Vækst midlertidigt stoppet: Vestas skærer ned på Lindø

MHI Vestas er ramt af midlertidig stilstand efter flere års vækst inden for produktionen af styrehuse - de såkaldte naceller.

Informationschef Stewart Mullin oplyser til TV 2/Fyn, at der i øjeblikket forhandles med fagforeningerne om det endelige antal fyringer i Nakskov og på Lindø.

Læs også Bygger verdens største havvindmøller: Produktionen bliver på Lindø

Der er imidlertid lagt op til nedlæggelse af et nathold og en snes ansatte er i fare for at miste jobbet. Det samme gør sig gældende i Nakskov.

Først på torsdag meldes antallet af fyringer ud, oplyser Stewart Mullin, der kalder tilpasningen for marginal.

Stabilt efterspørgselsniveau

Alene sidste år blev der ansat 100 nye medarbejdere på Lindø, og ialt har koncernen 500 medarbejdere under sine vinger i Lindu Industripark.

- Vi har haft kraftigt stigende efterspørgsel, men nu er vi nået et mætningsppunkt, vores produktionsprocesser er blevet forbedret, og efterspørgslen har stabiliseret sig, siger Stewart Mullin.

Han oplyser også, at afmatningen ikke hænger sammen med udeblevne ordrer, men alene skyldes en tilpasning til et mere stabilt efterspørgselsniveau.

I Esbjerg betyder den nye situation, at man foreløbig har indført ansættelsesstop..

Læs også Verdens største mobile havnekran er rejst på havnen ved Lindø