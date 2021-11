Valget udgør ingen stor smitterisiko: Sådan kan du trygt afgive din stemme - også selvom du er syg

Klokken 8 tirsdag morgen åbner de 142 fynske afstemningssteder, og i løbet af de næste 12 timer har 405.113 stemmeberettigede fynboer mulighed for at sætte et kryds på stemmesedlen.

Frygten for coronasmitte har allerede fået flere end normalt til at brevstemme, men Indenrigsminister Kaare Dybvad Bek (S) og Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm forsikrer, at valghandlingen tirsdag kan ske uden større risiko for smitte.