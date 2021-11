Valgforvirring: Flere kandidater er uenige med eget parti om mærkesager

- Jeg mener ikke, at det skaber problemer hos vores parti i Odense, at jeg ser anderledes på skattelettelser. I et kommunalvalg skal der være plads til, at vi også har vores egne holdninger, siger Casper Rauff.

Indvandrere er et problem

I Assens er kandidaterne hos De Konservative næsten enige i synet på flygtninge og indvandrere. Flertallet er uenige i, at flygtninge og indvandrere er et problem frem for en ressource. Men Jesper Christensen mener, som den eneste konservative kandidat, at flygtninge og indvandrere er et problem.

- Flygtninge og indvandrere er en udgift for samfundet og kommunen. Men der er stor forskel på, hvor meget de kan bidrage med i forhold til, hvor de kommer fra. Jeg mener ikke, at min holdning vil skabe splid i den konservative gruppe i Assens. Vi plejer at være enige om integrationspolitikken, siger Jesper Christensen.

Meningen med valget

På Christiansborg ville partimedlemmer i mange tilfælde blive banket på plads, så de ikke udtaler sig imod partiets linje. Men sådan er det sjældent i kommunalpolitik.

- Der er plads til særstandpunkter i kommunalpolitik. Byrådene tager ofte beslutninger om emner, der berører sager, der har konsekvenser, der hvor kandidaterne bor, så det er der forståelse for i partierne, siger Ulrik Kjær.

Derfor bør vælgerne til et kommunalvalg i højere grad end til et folketingsvalg ikke blot stemme ud fra partiernes holdning, men orientere sig om, hvad de enkelte kandidater står for, mener Ulrik Kjær.

- Faktisk er det jo meningen med, at vi kan stemme på personer og ikke bare partier. Hvis alle kandidater for et parti mente nøjagtigt det samme, var der jo ingen grund til at vi kunne stemme personligt, siger valgforskeren.