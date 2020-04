Varm og tør torsdag med slør for solen

Tørster du eller din have efter regn, så bliver det heller ikke torsdag, at der vil falde lidt fra oven.

DMI melder nemlig om endnu en tør og solrig dag i det fynske område. Dog skal man ud på dagen forvente, at højtliggende skyer vil lægge et slør ud for solen.

Temperaturerne får et nøk opad og vil ligge mellem 14 og 19 grader.

Vinden bliver svag til let og vil komme fra forskellige retninger.

I aften fortsat sol og i nat mest klart vejr. Temperaturen falder natten til fredag til mellem 4 og 8 grader, mens vinden vil tiltage og blive let til jævn fra vest og nordvest.

Den første regn i to uger er på vej

Meteorologerne på TV 2 Vejret øjner i deres prognose for de kommende dage, at der er nedbør i udsigt.

Den første nedbør kommer fredag, men som fynbo skal man nok ud at køre efter det, eftersom nedbøren spås til at falde i de østlige egne og vil være stedvise.

Aprils første 22 dage har på landsplan kun budt på 5,2 millimeter. Sidst det dryppede fra oven, blev det til sølle 0,1 millimeter for ti dage siden.

Vejret er dog ved at skifte gear, men landmænd og haveejere bliver alligevel næppe tilfredse med den første regn, der kommer.

Regnbygerne fredag bliver efterfulgt af en weekend med tørvejr, så forårstørken fortsætter i første omgang.

I næste uge er der dog tegn på, at naturen efterhånden får nogle tiltrængte regnvejr, skriver TV 2 Vejret.

Nogle prognoser har større regnvejr fra på tirsdag, mens andre endnu har stort set tørvejr i de første dage af den nye uge.

Det er med andre ord usikkert, hvornår og hvor meget regn der kommer i næste uge. Det er til gengæld sikkert, at vejret skifter gear, så det meget tørre og solrige vejr ophører til fordel for mere "almindeligt dansk vejr".

