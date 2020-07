Varmen kan slutte med et brag: Så kommer blæst og koldere vejr

Søndag bliver dagen, der kan slutte de næsten sommerlige temperaturer med et brag.

Hvor lørdag bød på mælkehvide skyer, så ser søndagsskyerne noget mere truende ud.

Allerede fra morgenen af er der et godt skydække hen over Fyn, fordi en front fra vest har lagt sig over Fyn henover natten.

I løbet af morgenen kan det tætte skydække ende med at blive til nogle kraftige byger særligt i den vestlige del.

I løbet af dagen kommer vi op omkring 22 grader, og den kombination sammen med de kraftige regnbyger kan ende med at give et brag. Igen er det særligt vestpå, at der er risiko for torden.

Når fronten har passeret, så ændrer temperaturerne sig til den mere kedelige side.

Starten af uge 30 byder på køligere og blæsende vejr, med temperaturer ned til 17-18 grader og flere byger.

Vinden holder ifølge prognoserne ved igennem uge 30, men det ser ud til at give lidt mere sol, trods temperaturerne bliver på den kølige side af 20.