Fiskeri hitter: Nyt initiativ skal lære børn og unge at fiske

- Jeg fangede en virkelig stor fisk. Så blev min far stolt af mig, for han har aldrig set mig fange så stor en fisk før, siger fireårige Hella Jepsen.

Hun er en af de 189 børn og unge, der har tilmeldt sig for at lære at fiske i forbindelse med det helt nye initiativ 'fiskeekspressen'.

Miljøstyrelsen og Danmarks Sportsfiskerforbund har lavet ti trailere med fiskegrej. En af dem er kommet til Fyn, hvor den skal være de næste tre år.

Stigning i interesse

På Fyn er det Odense Å Sammenslutningen, der tager sig af traileren. Odense Sportsfisker Klub har lånt traileren af dem til arrangementerne ved Skovsøen.

Når man siger ja til at håndtere traileren, binder man sig til mindst fem arrangementer på et år. Derfor har de arrangeret fisketure fem lørdage i træk ved Skovsøen i Odense. Den første fandt sted lørdag.

- Når man nu ikke må rejse så meget, må vi lave nogle arrangementer, så skolebørn også interesserer sig for den danske natur, siger Allan Birk Hansen, der er formand for Odense Sportsfisker Klub.

Interessen for fiskeri er generelt stigende. I marts og april blev der solgt 20 procent flere fisketegn end årene forinden.

- Du kan få hjælp herude og lære at fiske, siger Mikael Jensen, der er 13-år gammel og er kommet hele vejen fra Horsens.

Ekstraordinært i Skovsøen

Miljøstyrelsen har støttet projektet med ti trailere fordelt i Danmark. Projektet har kostet én million kroner.

- Det viser mange børn, at der er andet end en computerskærm, og man kan lave andet end at sidde derhjemme, siger Morten Skov Jensen, der er far til Mikael Jensen.

Det er helt ekstraordinært, at de mange fiskeri-interesserede får lov til at kaste linen ud i Skovsøen i Odense. Normalt er det strengt forbudt, men Odense Kommune har givet tilladelse til det i forbindelse med projektet.

- Det er sjovt og anderledes her ved Skovsøen, siger Oliver Baad på 12 år fra Nørre Lyndelse.

De mange tilmeldte er langt over forsamlingsforbuddet på 100 mennesker. Derfor er deltagerne blevet delt ind i 'klasser' på 20 ad gangen med hver deres farve armbånd.

- Når de har lært at kaste linen ud herovre, så skifter de plads med en anden klasse, siger Allan Birk Hansen.

Ingen fisk bliver spist

Mange af børnene får sig en god oplevelse, når det lykkes dem at hive en fisk i land.

- Jeg fangede en på 42 centimeter. Den var ikke svær at få op, siger Mikael Jensen.

Men når fiskene er kommet op, så får man lidt tid til at se den an, inden alle fiskene skal sættes ud i søen igen.

- Nu skal jeg have en fisk mere på krogen igen, ligesom min far, siger fireårige Hella Jepsen begejstret, mens hun træder ud til kanten med sin fiskestang.

Arrangementet fortsætter de næste fire lørdage. Du kan tilmelde dig de næste lørdage igennem Odense Sportsfisker Klub.