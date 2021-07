Velkendt butikstyv fremstilles i grundlovsforhør

Når politiet anholder en person, kan de tilbageholde ham eller hende i op til 24 timer, men hvis man skal tilbageholdes i længere tid, kræver det, at en dommer tager stilling til sagen, og det er det, der sker under et grundlovsforhør.

Ofte leder butikstyverier ikke til grundlovsforhør, men da den 44-årige er kendt af politiet, har man valgt at involvere anklagemyndigheden.

- Han er en gammel kending, og nu er det sket så mange gange, at vi vælger at sende det videre til juristerne, og han bliver fremstillet, siger Hans Jørgen Larsen.