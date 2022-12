Venstre i regeringsforhandlinger: Bred opbakning til løftebrud i fynsk bagland

En regering over midten kan være på vej.

I følge Venstres formand Jakob Elleman-Jensen er det i hvert fald værd at afsøge muligheden for det, siger han i et interview med TV2.

- Selvfølgelig er det er løftebrud, siger Jakob Elleman-Jensen (V) til TV2.

Men det giver alligvel mening at indgå i forhandlingerne. Og der er opbakning fra alle de fynske Venstreborgmestre.

Kenneth Muhs (V), Morten Andersen(V) og Søren Steen Andersen(V) mener alle det ville være et løftebrud at indgå i en regering med Mette Frederiksen som leder. Da det netop var det man gik til valg på at undgå. Men det kan sagtens være en god ide alligevel.

- Løftebrud er aldrig i orden. Men vi må også konstatere, at det vi gik til valg på, at få en borgerlig-liberal regering med Jakob Elleman-Jensen (V) som statsminister ikke kan indfries, siger Morten Andersen (V).

Ikke unormalt i kommunerne

I kommunerne er man mere vant til, at man må slå sig sammen med vinderen af et valg for at få sin politik igennem, fortæller Søren Steen Andersen.

Er løftebrud i orden overfor sine vælgere?

- Det kan det være, hvis man står i en situation, hvor der ikke er nogen andre muligheder at bruge sine stemmer på, siger Søren Steen Andersen, og indrømmer at Venstre og Socialdemokratiet ikke er et kærlighedsægteskab, men et fornuftsægteskab.

Også Kenneth Muhs kan se fornuften i de forhandlinger, der er lige nu.

- Venstre er et parti der søger indflydelse. Og hvis man vil have indflydelse, så går man ind i forhandlingerne. Danmark har brug for, at der sidder et Venstre med til at forme den fremtid der skal til, siger Kenneth Muhs.

Det ansvarlige valg

Det er vigtigt for alle borgmestrene, at Venstre er med til at tage ansvar for, hvordan landet skal styres.

- Vi gik jo til valg på at forhindre det røde flertal med Enhedslisten og Alternativet skulle regere. Så alternativet til dét, er jo at Venstre går med ind og tager et medansvar. Og det er også dét, der berettiger at Venstre gør det, siger Morten Andersen.

Morten Andersen mener det er vigtigt at Venstre får tilstrækkelig indflydelse for at retfærdiggøre at løbe fra det løfte Venstre gav vælgerne under valgkampen. For ellers kan det koste tilliden blandt nogle vælgere.

- Hvis det ender med en regering, så er det store spørgsmål: Kan man som borgerlig-liberal vælger se, at det faktisk er en god ide at gå med i regeringen, fremfor at blive udenfor?

Søren Steen Andersen er enig i, at det er resultaterne der skal retfærdiggøre løftebruddet.

- Hvis man kan komme ind i en forhandling nu, og få borgerlige mærksager frem og vedtaget, som man ikke kan i en opposition. Så er det dét man skal gøre på vegne af de vælgere man repræsenterer, siger Søren Steen Andersen.