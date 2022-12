Viktor Axelsen bliver kåret som verdens bedste - igen

Viktor Axelsen har været flyvende i 2022, og det er han nu blevet hædret for.

Det Internationale Badmintonforbund (BWF) har således kåret den danske stjerne som den bedste mandlige spiller i 2022.

Det skete, da han mandag deltog i en gallamiddag forud for sæsonfinalen, som bliver indledt i Thailands hovedstad, Bangkok, senere i denne uge.

Det er andet år i træk, at Viktor Axelsen løber med den fornemme pris.

- Det er selvfølgelig fedt at vinde sådan en pris. Efter så godt et år er jeg glad for at få den anerkendelse, for det har været et godt år for mig, og det giver mig blod på tanden til det kommende år.

- Og så er det en god start på sæsonfinalerne og giver en masse motivation, siger Viktor Axelsen ifølge en pressemeddelelse fra Badminton Danmark.

Viktor Axelsen har i 2022 vundet blandt andet VM, EM og All England.

Han snuppede dette års pris for næsen af Singapores Loh Kean Yew og malaysiske Lee Zii Jia.

Sidste år snuppede han prisen, som inkluderede resultater fra 2020 og 2021, foran blandt andre sin landsmand Anders Antonsen.

Ved den lejlighed blev han den første dansker siden 1999 til at vinde prisen. Dengang var det Camilla Martin, der blev hædret. Året før fik Peter Gade prisen, da den første gang blev uddelt.

Frem til 2007 var prisen fælles på tværs af køn, men året efter gik man over til at kåre både årets mandlige og kvindelige spiller.