Vil du ændre dine klimavaner? Her er 10 gode klimaråd

91 procent af de fynske unge ser klimaforandringerne som en udfordring for verden, viser en spørgeskemaundersøgelse, som Bemærk har lavet blandt 1251 unge fynboer i alderen 15-25 år. Faktisk er 68 procent af de adspurgte ligefrem bekymrede for klimaforandringerne.

Hvis alle nu gjorde sig rigtig meget umage med alle de her ti bud, så ville vi komme enormt langt. Claus Ekman, direktør, Rådet for Grøn Omstilling.

Ifølge Bemærks spørgeskemaundersøgelse er 74 procent af de unge fynboer villige til at ændre vaner for at mindske deres CO2e-aftryk i verden. Men hvor i din dagligdag er det egentlig, du udleder CO2e, som er en forkortelsen for CO2-ækvivalenter, der er en fælles måleenhed for alle drivhusgassernes forurening?

Det gør du i din bolig, ved transport, ved streaming og dataforbrug, ved køb af tøj og sko, i mad- og drikkevarer og ved køb af for eksempel elektronik. I alt udleder en gennemsnitlig person i Region Syddanmark 14,6 ton CO2e årligt.

Derfor har Bemærk givet fem unge fynboer med forskellige klimaholdninger en klimaudfordring. I ti dage skal de i Klimaudfordringen leve under 'De ti klimabud', der tvinger dem til at ændre vaner i forsøget på at nedbringe deres CO2e-aftryk.

De 10 klimabud rækker ind i store og små CO2-aftryk i hverdagen og er lavet sammen med en række eksperter fra Niels Bohr Instituttet, Aarhus Universitet, Rådet for Grøn omstilling, Forbrugerrådet Tænk og Care.

- Hvis alle nu gjorde sig rigtig meget umage med alle de her ti bud, så ville vi komme enormt langt, siger Claus Ekman, direktør, Rådet for Grøn Omstilling.

Nummer 1: Undgå transportmidler, der udleder CO2 Det skal du gøre ved: at cykle eller gå til dine destinationer

at bruge offentlig transport, hvis du skal længere væk

at undgå kørsel i benzin-/dieselbil

at undgå flyrejser

Nummer 2: Spis CO2-neutralt Det skal du gøre ved: at undgå at spise kød

at købe lokale og/eller danske råvarer i sæson

at skære ned på animalske produkter

at undgå forarbejdede fødevarer som dåsemad og færdigretter - lav selv mad

kun at købe den mængde mad, du skal bruge

Nummer 3: Minimer dit energiforbrug derhjemme Det skal du gøre ved: at slukke apparater og opladere, du ikke bruger - de må heller ikke stå på standby

at tage mere tøj på i stedet for at skrue op for varmen eller tænde brændeovnen

kun at tage kolde brusebade på maksimalt tre minutter

kun at vaske tøj, når det er nødvendigt - se og duft om tøjet kan ‘luftvaskes’

ikke at tørre tøj i tørretumbler

Nummer 4: Producer ikke unødvendigt affald Det skal du gøre ved: ikke at bruge plastikposer - hverken til indkøb eller mad

ikke at bruge engangsservice

at have dine egne bøtter, flasker og kopper med til mad og drikke

ikke at bruge køkkenrulle eller servietter

ikke at købe råvarer med indpakning

at undgå madspild ved at spise alt mad, du køber

at genbruge emballage fra én madvare til en anden

Nummer 5: Sorter alt dit affald Det skal du gre ved: at sortere pap, papir, plast, glas, metal, organisk affald, textil, elektronik og restaffald

at undersøge, hvilken sorteringsordning der er i din kommune - og følge den

at aflevere det, du ikke kan komme af med i egne containere, på genbrugspladsen i de rigtige fraktioner

Nummer 6: Klæd dig CO2-neutralt Det skal du gøre ved: at bruge det, du allerede har i skabet

kun at anskaffe dig nyt tøj ved at bytte eller købe fra genbrugsbutikker

at sy det, der er gået i stykker

at købe i genbrug eller på salgssider med brugte varer

Nummer 7: Mminimer dit forbrug Det skal du gøre ved: kun at købe ting, du har brug for: Det skal være ‘need to have’ og ikke bare ‘nice to have’

kun at købe én af det, du har brug for, selvom der er to på tilbud

at købe ting, du kan bruge længe (ikke købe efter mode og trends)

at købe produkter med reservedele, så de kan repareres

at købe i genbrug eller på salgssider med brugte varer

ikke at købe noget, medmindre du har forsøgt at låne eller bytte dig frem til det

Nummer 8: Minimer dit dataforbrug Det skal du gøre ved: ikke at streame videoer, film og serier

kun at se indhold i direkte TV (fra antenne eller tv-udbyder)

ikke at game online-spil

på din mobil og computer kun at sende/modtage nødvendige videoer

at slå automatisk videoafspilning fra på dine sociale medier

Nummer 9: Prioriter deling og genbrug Det skal du gøre ved: ikke at købe noget, medmindre du har forsøgt at låne eller bytte dig frem til det

kun at købe i genbrug eller på salgssider med brugte varer

at aflevere dit eget aflagte tøj, elektronik og andet til genbrug - og derved give det nyt liv

tænke over, om du kan dele et køb med for eksempel en ven

Nummer 10: Inspirer andre til en mere CO2-neutral hverdag Det skal du gøre ved: at læse mindst en artikel om klimaforandringerne dagligt

at tale om dine vaneændringer med bofæller, venner eller familie

Kilder til 'De 10 klimabud': Eigil Kaas, professor i meteorologi og klimadynamikker, Niels Bohr Instituttet. Alice Grønhøj, lektor i forbrugeradfærd, Aarhus Universitet. Vibeke Myrtue Jensen, politisk rådgiver, Forbrugerrådet Tænk. Marie Trydeman Knudsen, forsker, Institut for Agroøkologi, Jordbrugssystemer og Bæredygtighed, Aarhus Universitet. John Nordbo, klimarådgiver i organisationen Care. Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Rådet for Grøn Omstilling. Lars Køhler, rådgiver, Rådet for Grøn Omstilling. Marianne Thomsen, professor i mikroøkologi og cirkulære ressourcestrømme, iClimate, Aarhus Universitet.