Vil du være med? Fire fynboere skal kæmpe mod sliktrang, smøger og smerter

Stine Arndal fra Årslev elsker at ligge på sin sofa. Problem: Som kun 31-årig har hun ondt i ryg og lænd.

Bent Holmslund, Odense

Ann-Sophie Rosager Gertz og Louise Holmhus Nielsen fra Svendborg har et passioneret forhold til pomfritter, bearnaisesovs og bland-selv slik. Problem: Overvægt, træthed og alment ubehag.

Og 63-årige Bent Holmslund har levet i et kærlighedsforhold med sine grønne Cecil, siden han var 12 år, altså i mere end 50 år. Problem: Hvis ikke han stopper nu, så lever han ikke længe.

- Jeg er kommet til et sted, hvor jeg skal holde op, hvis ikke min udløbsdato skal være nært forestående, siger Bent Holmslund.

Bent Holmslund, Odense

Hjælp skal der til

For alle fire gælder det, at de er topmotiverede for at kvitte de dårlige vaner og få et sundere og bedre liv. Men uanset hvor motiveret man er, så er det hamrende vigtigt at få hjælp og støtte i processen med at få styr på kost, motion og tobak.

Derfor har TV 2 Fyn givet dem en sundhedsudfordring: De skal fra mandag den 12. oktober aktivt gå i gang med at omlægge deres vaner. Ikke helt alene, det er for svært. I stedet bliver de koblet på en professionel mentor, som kan skræddersy et program til dem i de kommende tre uger. Undervejs i forløbet deler fynboerne deres oplevelser og erfaringer med alle andre i Den Fynske Redaktion.

De tre programmer bliver delt, så alle kan følge med i deres op- og nedture og måske endda selv blive inspireret til at ændre en dårlig vane til en god vane.

Sundheds-udfordringen Fire fynboer bliver i tre uger guidet til at blive sundere af tre mentorer. Programmerne er frit tilgængelige i Facebookgruppen Den Fynske Redaktion og opdateres hver uge, så gruppens medlemmer også kan deltage i udfordringen. Mentorerne er: Træning: Claus Sloth, indehaver af eget træningscenter i Odense. Har mange års erfaring med personlig træning og er bl.a. uddannet massør, kostvejleder og snart også kognitiv terapeut. Kost: Suzy Wengell, kostvejleder, foredragsholder og medejer af Center for Vægttab i Langeskov. Hun er kvinden bag slankekonceptet Sense, der går på at spise med fornuft og efter konkrete værktøjer. Rygning: Beate Simonsen, sundhedsmedarbejder og rygestoprådgiver ved Stoplinien.dk i mere end ti år. Har gennem en årrække varetaget rygestopkurser for borgere og på arbejdspladser i blandt andet Frederiksberg og i Københavns Kommune. Se mere

Store konsekvenser

Bent Holmslund har forsøgt at holde op med at ryge mange gange uden held.

Plasteret virkede ikke. Nikotintyggegummiet gav ham ømme kæber og smagte "af helvede til". Og hypnose er ikke lige ham.

Bent Holmslund, Odense

Men nu er han klar. For efter en blodprop i sommer har lægerne sagt, at hvis han vil nyde livet og sine børnebørn i de kommende år, så er der ingen vej uden om et fuldt rygestop. Det er han også klar til, for konsekvenserne af at have holdt guldbryllup med smøgerne kan mærkes.

- Jeg bliver forpustet, bare jeg tænker på at skifte mening. Der skal ikke en skid til, siger Bent Holmslund.

Veninderne Ann-Sophie Rosager Gertz og Louise Holmhus Nielsen har en last, som forener dem lige så meget som deres venskab: De elsker alt fra pomfritter og chips over bearnaisesovs til marabou. Oveni har de en dårlig vane med at spise ustabilt hen over dagen og så spise en masse usundt om aftenen.

- Hvis ikke jeg dyrkede så meget motion, som jeg gør, ville jeg se helt anderledes ud, siger Ann-Sophie Rosager Gertz, som sagtens kan finde på at køre på tanken klokken 21.00 efter bland selv-slik.

Corona-hjemsendelse fik en dårlig indvirkning på Stine Arndals ellers sunde krop. Hun har siden marts døjet med ondt i ryg og lænd, og nu vil hun rigtigt gerne i gang med at træne, så hun kan blive smertefri.

- Det skal laves om. Jeg har ondt i ryg og lænd, og det har jeg aldrig haft før, siger Stine Arndal.

Ann-Sophie Rosager Gertz, Svendborg.

Pinligt

Alle deltagere er enige om én ting: Det er møghamrende pinligt ikke at kunne aflægge de dårlige vaner selv.

-Jeg synes, det er mega pinligt, at jeg ikke kan slippe den her last. At jeg har taget 10 kilo på indenfor et halvt år, fordi at jeg ikke kan tage mig sammen, siger Louise Holmhus Nielsen, og Bent Holmhus supplerer:

- Det er jo pinligt for mig personligt, at jeg skal være så svag i karakteren, at jeg ikke bare kan sige: Nu stopper du!

Få støtte fra jeres nærmeste

Men pinligheden kan de fire fynboere godt skyde til hjørne.

Den kan ikke bruges til noget, siger idrætsforsker Thomas Bredahl fra Syddansk Universitet. Han har forsket i, hvordan man kommer dårlige vaner til livs og opnår en sundere og varig livsstil.

Louise Holmhus Nielsen, Svendborg

- De skal overhovedet ikke være pinlige over deres egen adfærd. Det er vanskeligt for alle at komme ud af, uanset hvor meget man vil, siger Thomas Bredahl, som har et godt råd, når det gælder om at få bedre vaner.

- De skal sørge for at involvere deres allernærmeste. De er en stor hjælp, når det gælder om at ændre indgroede vaner. Det er også en rigtig god idé at være en del af et fællesskab, som kan støtte op om ændringerne, siger Thomas Bredahl.

Åbenhed om op- og nedture

Der bliver rig mulighed for støtte til de fire fynboere. De har nemlig valgt at dele deres udfordringer og erfaringer gennem de kommende tre uger med os alle i TV 2 Fyns Facebookgruppe Den Fynske Redaktion.

Her vil de lægge videoer ud og fortælle om deres op- og nedture, og her kan de få støtte og opbakning fra alle de fynboer, som vil følge deres kamp.

Thomas Bredahl, idrætsforsker på Syddansk Universitet

Der vil også blive lagt ugeprogrammer fra mentorerne ud i Den Fynske Redaktion, så alle kan følge dem og selv blive inspireret til at ændre egne uvaner.

At Bent, Louise, Ann-Sophie og Stine går forrest og åbent vil dele deres sundhedsudfordring med os andre, ser idrætsforskerThomas Bredahl som en stor fordel for dem.

- Det forpligter. De vil være opmærksomme på, at hele Fyn kigger med, og det vil nok få dem til at gøre en ekstra indsats, siger Thomas Bredahl.

Sundhedsudfordringen starter officielt mandag den 12. oktober. Vil du med?