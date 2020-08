Luftens helte: Sundhedsdroneprojekt snart på vingerne på Ærø

Som taget ud af en sci-fi-film vil man over Ærø snart kunne se droner flyve frem og tilbage over øen. Et treårigt innovationsprojekt påbegynder i løbet efteråret 2020 de første testflyvninger på Ærø.

Sundhedsdronerne skal blandt andet forbedre transporten af blodprøver, medicin og andre tests mellem Sygehusenheden Ærø og Svendborg Sygehus. Det vil ifølge konsortiet bag projektet kunne betyde en hurtigere og bedre behandling for patienterne.

Ifølge projektleder Iben Sjørslev vil sundhedsdronen kunne forkorte tiden fra blodprøven er taget på Ærø, til den ender på Svendborg Sygehus.

- Lige nu kan det tage op mod 12 timer, men med sundhedsdronerne vil prøverne kunne transporteres på ned mod 35 minutter, fortæller Iben Sjørslev.

Åbent hus

Med ny teknologi kommer ofte nye spørgsmål. Noget, som konsortiet bag projektet bestående af blandt andet Syddansk Universitet, Falck og OUH er opmærksomme på. Derfor vil der 30. august blive afholdt åbent hus omkring Ærø Rådhus, hvor interesserede kan stille spørgsmål.

- Vi glæder os til at møde ærøboerne og fortælle om vores projekt. I fremtiden vil droner komme til at gøre en stor forskel for sundhedssektoren i Danmark, siger konsortiepartner Nicolai Søndergaard Laugesen fra Falck i en pressemeddelelse.

Især spørgsmålet om hvorvidt dronerne bruger kamera er et spørgsmål, som konsortiet forventer vil blive stillet, og til det har de allerede et svar klart.

- Dronerne er nødt til at have et kamera for at kunne navigere, men de vil kun filme forlæns og baglæns, og vil altså ikke filme direkte ned på folk, forklarer projektleder Iben Sjørslev.

Ifølge Iben Sjørslev er håbet, at man indenfor den treårige testperiode – og helst før vil nå i mål med at kunne transportere rigtige prøver.

- Man skal kunne kravle før man kan gå, siger Iben Sjørslev.

Projektet er et treårigt innovationsprojekt, der startede i januar 2019. Projektet er delvist finansieret af Innovationsfonden og i konsortiet indgår Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital, Falck, Holo, Unifly samt Scandinavian Avionics.

