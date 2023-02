Yderligere to smittet med multiresistent bakterie fra lægemiddel

To yderligere er blevet smittet med en multiresistent bakterie efter at have taget antibiotikalægemidlet Dicillin.

Midlet er et af de mest brugte herhjemme og blev i starten af februar tilbagekaldt, efter at læger på Odense Universitets Hospitals kliniske mikrobiologiske afdeling opdagede, at folk blev smittet med bakterien, der sad på midlets kapsel.

De to yderligere smittetilfælde stammer helt tilbage fra 2020.

At smitten allerede ses flere år tilbage, får dog ikke Statens Serum Institut (SSI) til at ændre sin anbefaling.

- Selv om der er påvist to tilfælde i 2020, vurderer vi, at risikoen for at være blevet smittebærer ved at have indtaget Dicillin før september 2022, er så lille, at der ikke er grund til særlige forholdsregler for disse personer, lyder det fra SSI's faglige direktør Tyra Grove Krause i en pressemeddelelse.



Flere muligheder for effektiv behandling

Med de to ekstra smittetilfælde er det totale antal smittede steget fra ni til 11 personer.

De resterende ni tilfælde stammer fra oktober 2022 og frem til januar 2023.

Det var disse, der fik Lægemiddelstyrelsen til at tilbagekalde Dicillin fra apotekernes hylder og bede borgere om at ombytte medicinen.

Den multiresistente bakterie, som de 11 personer er smittet med, er en tarmbakterie, som ikke er mere sygdomsfremkaldende eller smitsom end andre bakterier, ifølge Statens Serum Institut.



Instituttet oplyser, at ingen af de ni smittede er blevet syge at bakterien. Dog er to af de smittede døde af alvorlig underliggende sygdom, men der er ingen tegn på, at det skyldes den multiresistente bakterie, vurderes det.

Får man en infektion med bakterien, er den svær at behandle med de antibiotikamidler, man som regel bruger. Statens Serum Institut oplyser dog, at der er flere muligheder for effektiv behandling af en infektion med bakterien.