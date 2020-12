Nej, ældre er ikke mindre kreative end unge

Går du mest op i nøjagtighed, struktur, at eksperimentere eller at samarbejde, når du er på arbejde?

Svaret på det spørgsmål fortæller groft sagt, om du er kreativ. Og det har godt 3.167 fynboer fundet ud af, om de er siden tirsdag.

Her lancerede TV 2 Fyn Event en kreativitetstest, som er udviklet i samarbejde med kreativitetsforsker på SDU, Heidi Hilarius-Kalkau Philipsen. Og selv om testen kun indeholder fem små spørgsmål, så afslører testen faktisk indsigt i din personlighedstype.

- Der bliver spurgt, hvordan du arbejder. Det vil være en blanding af, hvoran du opfatter dig selv og hvordan du mener, du agerer i forskellige sammenhænge, og det vi tjekker er, om det ligger i en persons personlighed at være kreativ, fortæller Heidi Hilarius-Kalkau Philipsen.

Testen blev udviklet, fordi et flertal blandt 75 fynske arbejdsgivere for nyligt svarede, at de mener, ældre er mindre kreative end yngre medarbejdere.

Et problematisk standpunkt, fordi kreativitet ofte opfattes som en positiv værdi, og ældre medarbejdere dermed som udgangspunkt har en ulempe på arbejdsmarkedet. Men TV 2 Fyn Events test gør arbejdsgivernes holdning til skamme.

SÅ KREATIVE ER FYNBOERNE: Over 40 år: 30 procent har den "eksperimenterende" personlighed. Under 40 år: 26 procent har den "eksperimenterende" personlighed.

SÅDAN ER DE KREATIVE: Med en eksperimenterende personlighed er man i høj grad den kreative medarbejder. Man tænker ofte i nye, kreative muligheder og får idéer, der bryder mønstre eller eksisterende måder at arbejder på. Man kan dog have lidt svært ved at samarbejde.

Flere kreative ældre

I følge den er der nemlig en overvægt blandt de +40-årige, som har en "eksperimenterende personlighed". 30 procent af testtagerne over 40 år, mens det for dem under 40 år kun gælder 26 procent. Og det resultat kan man godt regne med på grund af det høje antal af fynboers, om har taget testen, mener forskeren.

- Denne her undersøgelse er repræsentativ, fordi der er kommet så mange svar.

Faktisk bekræfter resultaterne af kreativitetstesten også den viden, som Heidi Hilarius-Kalkau Philipsen i forvejen havde om kreativitet.

-Jeg er jo ikke overrasket, for kreativitet har ikke noget med alder at gøre.

- Det er ikke overraskende, at 30-årige og 60-årige er ens. For det har at gøre med personlighedstype og med, om du er i et job, hvor du tør tage nogen chancer. Jeg kunne godt forestille mig, at der er nogen 60-årige, som siger, at de er mindre bange for at begå en fejl og er mindre optaget af at præstere "rigtigt", Heidi Hilarius-Kalkau Philipsen.

God nyhed for seniorer på arbejdsmarkedet

Det var Fynsk Erhverv, som lavede undersøgelsen, hvor et flertal af de fynske arbejdsgivere tilkendegav holdningen om, at ældre medarbejdere er mindre kreative end de ældre.

Direktør Jytte Reinholdt er glad for, at hendes medlemmer i dette tilfælde ikke nødvendigvis har ret i deres antagelse.

- Det synes jeg er fremragende, for så er der endnu en barriere, som er faldet i forhold til at ansætte og fastholde seniorer på arbejdsmarkedet. Det her får os til at være meget bevidste om, at i forhold til kreativitet, så er der en fejlagtig opfattelse af, at seniorer er mindre kreative, siger Jytte Reinholdt.

Men hvorfor har fynske arbejdsgivere så den holdning, at de ældre medarbejdere er mindre kreative end de yngre?

Jytte Reinholdt mener, det har at gøre med, at ældre medarbejdere ofte er landet i en mindre kreativ funktion:

- Det vi har set i mange analyser er jo, at mange foretrækker at gå fra ledelse til konsulentstillinger, og så kan det hænge sammen med hvilke funktioner, man havner i. Det er interessant, at der er evidens for, at det hænger sammen med personlighedstype og ikke alder.

Ønsker du selv at tage kreatvitetstesten og finde ud af, om det ligger til din personlighed at være eksperimenterende, rationel, relationel eller praktisk? Så kan du tage testen her.

SÅDAN SVAREDE FYNBOERNE UNDER 40 ÅR: Praktisk: 30 procent Relationel: 23 procent Rationel: 21 procent Eksperimenterende: 26 procent I alt 721 deltagere