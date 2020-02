Fynsk kvinde og ni-årig søn formodes myrdet i Syrien

Under en rejse til Syrien er en 27-årig kvinde fra Langeskov og hendes ni-årige søn blevet dræbt. Det skriver BT.

Kvinden er kurder og født i Syrien, men kom til Danmark for fem år siden, hvor hun har boet i Langeskov. Hendes søn gik i 1. klasse på Langeskov Skole, og har desuden to yngre tvillingesøstre.

Drabet på kvinden og hendes søn blev bekræftet over for BT af Mustafa Abdi fra Violation Documentation Centre i det nordlige Syrien onsdag aften.

Læs også Barn af en anbragt: Et liv i isolation med tvangssterilisation og overgreb

Borgmester i Kerteminde Kommune, Kasper Ejsing Olesen (S), fik kendskab til rygter om mordet på sociale medier.

- Mandag morgen bliver jeg oplyst om en rigtig uhyggelig historie. Og da jeg hører, at henvendelsen er kommet fra borgere, og at historien florerer, så er vi nødt til at få det undersøgt. Derfor kontakter vi Udenrigsministeriet, siger Kasper Ejsing Olesen til BT.

Tirsdag indkaldte kommunen og skolen til et hastemøde for forældre i sønnens klasse.

Fyns Politis vicepolitikommissær Jack Liedecke har ikke kunnet bekræfte mordet på kvinden overfor BT.