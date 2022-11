Du kender ham nok ikke: Her er Sveriges ukendte, fynske mesterspiller

Den svenske succes

Danmark skulle skiftes ud.

Efter et kort visit i kaosklubben Esbjerg fB under Peter Hyballa skrev Kristoffer Lund Hansen under med den svenske traditionsklub BK Häcken.

Og det var ikke en klub, der dystede om mesterskaberne, da han ankom til klubben i Göteborg. BK Häcken havde aldrig vundet det svenske mesterskab, og de kæmpede for at undgå nedrykning i hans første sæson.

- Det var ret vanskeligt i starten. Både socialt og på banen. Jeg fik heldigvis muligheden for at spille samtlige kampe fra start, men sprogbarrieren var svær. Jeg kunne ikke ét ord på svensk, mindes Kristoffer Lund Hansen om sin første tid i Sverige.

Men her kom hans indledende ordsprog ham til gode. Det handler ikke om at komme først, det handler om at nå længst.

Han begyndte at lære det svenske sprog og kulturen med en privat underviser. Og så startede den nye sæson.

Fra begyndelsen af sæsonen kom der en anden dansker ved navn Mikkel Rygaard til klubben. En ældre, offensiv spiller, der har klubber som FC Nordsjælland, Lyngby og polske LKS Lodz på sit CV.

Derfra tog det fart, og holdet overraskede alt og alle i Sverige.

- Det er svært at sætte ord på, hvor meget det hjalp mig personligt, at Rygaard kom herop. Siden da tog det jo fart, og vi gik fra at have reddet os fra nedrykning blot to runder før tid, til at vinde mesterskabet sæsonen efter, siger Kristoffer Lund Hansen

- Det var en helt vild sæson. Vi vandt store sejre og tabte meget få kampe. Fansene var helt vilde, og vi havde skrevet historie. Det her bliver husket, når man lægger støvlerne på hylden. Det var en helt magisk tid, som jeg ikke helt er kommet mig over endnu, siger han.

Siden da er de gode nyheder også kommet på stribe.

Udtagelser til det danske u-20 landshold og Champions League kampe i foråret 2023 er blot nogle af dem.