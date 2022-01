Fjerde gang på fem uger: Voldsom brand i gartneri

Fjerde gang på fem uger

Drivhusene, der er i brand, tilhører firmaet By Growers, der har flere gartnerier på Fyn. Det er nu fjerde gang på fem uger, at gartneriet oplever brand i et af deres gartnerier.

Det fortæller Nicolai Abildgaard, der er en af By Growers' tre ejere.

Af de 27.000 kvadratmeter, der er ild i, forventer man at kunne redde omkring 3.000 kvadratmeter, oplyser han til TV 2 Fyn. Han er til stede ved de brændende drivhuse.

- Det er fandme et trist syn.

For lidt over en måned siden var det brand i et af By Growers' andre gartnerier på Anderupvej i nærheden af Stige. Derudover har der været to andre brande. Der er ikke ved nogen af brandene fundet indicier, der viser, at brandene skulle være påsatte.

Alligevel fylder det hos ejeren, at man endnu engang er ramt.

- Man kan ikke lade være at tænke, at nogen vil os noget, siger han til TV 2 Fyn.

Direktøren fortæller, at opgaven for beredskabet blandt andet har været, at gødning og syre blev sikret, så det ikke var skyld, at branden skulle udvikle sig yderligere.



Han fortæller, at det fortsat er for tidligt til, at han har overblik over, hvor stort tab, branden vil forårsage.