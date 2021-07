For et halvt år siden stod Jonas’ kælder færdig – nu har vandet ødelagt det hele

Og selvom Jonas Rasmussen kender andre, der også er ramt af oversvømmelse, så er han den eneste på sin vej, der fik vand i kælderen.

- Jeg er jo håndværker, så jeg havde tjekket op på, om der havde været problemer med oversvømmelse, men huset er bygget i 1964, og der har aldrig været vandskade før nu, siger Jonas Rasmussen.

Munkeboeren prøver at tage situationen stille og roligt, for nu er der ikke andet at gøre end at starte arbejdet med at få kælderen tilbage til sin nyrenoverede stand.

Han må bare genopbygge det mistede i huset, som altså blev ramt på grund af sin lave placering 200 meter fra vandet i Munkebo.