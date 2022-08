Fynsseriehold tæt på sensation i pokalturneringen

Fynsserieholdet Kerteminde Boldklub var tirsdag aften tæt på en sensation i anden runde af pokalturneringen i fodbold.

I kampen mod storfavoritterne fra HB Køge, der til daglig spiller i 1. division og har Daniel Agger og Lars Jacobsen i trænertruppen, kom fynboerne foran 1-0 efter 33 minutters spil på et mål af Emil Kingo Eriksen.

De fynske amatører gik til pause foran 1-0 mod de fuldtidsprofessionelle sjællændere.

Skidt start på anden halvleg

Drømmen om en sensation blev dog dæmpet en smule allerede i starten af anden halvleg.

Oscar Buch udlignede til 1-1, kort efter spillerne var kommet tilbage på den tørre græsplæne på Kerteminde Stadion efter pausen.

Fynboerne kæmpede for at holde storfavoritterne fra at score flere mål i den ordinære tid, der også endte 1-1.