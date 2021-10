Kampen om kæden i Kerteminde: Kommunen der stemte blåt og fik en rød borgmester

Om lidt over to uger får kertemindeboerne til valg og skal sætte et kryds på den kandidat, der ønsker at se som borgmester.

Men i Kerteminde har de forgangne valg vist et billede af uhellige ægteskaber og alliancer på tværs af partierne, som har gjort det svært for borgerne at regne med det kryds, de sætter.

Sådan gik det til i 2017, da vælgerne pegede på en blå borgmester og fik en rød. Venstremanden Hans Luunbjerg trak sig og pegede på Kasper Ejsing Olesen fra Socialdemokratiet frem for Konservatives Klavs Norup Lauridsen, som partiet ellers var i valgforbund med.