Langt fra enige: - Hvad marsvin føler, skal jeg ikke udtale mig om

- Når vi kigger på, hvordan de trækker vejret, hvordan deres spækniveau er hen over året, hvordan de fanger fisk, så kan vi ikke se forskel på marsvinene i Fjord & Bælt og i naturen,

Sådan sagde hvalforsker Peter Teglberg Madsen fast, da han torsdag eftermiddag mødtes med Signe Ryge fra TV 2 Fyn Event og Esben Sloth fra World Animal Protection Danmark for at diskutere marsvinene i Fjord & Bælt-centeret i Kerteminde.

Peter Teglberg Madsen har studeret både de tre marsvin i bassinet i Kerteminde og en lang række marsvin i det fri. Og han afviser klart, at de tre fynske marsvin har det dårligere end de ville have det i det fri.

- Nej, jeg mener ikke, at marsvinene på Fjord & Bælt lever et stresset liv i fangenskab, og jeg synes ikke, at analogien til danske svin i danske produktionsstalde på nogen måde er en rimelig sammenligning, sagde han.

Hvad med følelserne?

Men Esben Sloth fra World Animal Protection Danmark var lod sig ikke overbevise.

- Det er jo ikke helt rigtigt at sige, at de har det lige så godt i fangenskab, som i det fri. Det kan godt være, at der ikke er fysiologiske tegn, men det er jo ikke det samme, som at de ikke har det lige så godt som i det fri, argumenterede han.

- Jeg synes, det er sjovt, du sætter et modsætningsforhold op mellem, om dyr har følelser, for der er jo netop truffet politisk besluting i Danmark om, at dyr er sanselige væsener. Og der forskes jo også i dyrs følelser.

Begge mænd er enige om, at der er marsvin rundt om i verden, som lever under kummerlige forhold. Men om det giver Fjord & Bælt ret til at holde tre marsvin i fangenskab under bedre vilkår i Kerteminde, kunne de ikke nå til enighed om.

- Der dør tusindvis af marsvin årligt i danske farvande på grund af menneskelig adfærd. Det er vi forpligtet til at gøre noget ved. Og det kan vi kun, hvis vi får noget viden om dem. Der findes masser af definarier rundt omkring i verden, hvor marsvin går i kummerlige betontanke. Det skal stoppes, og det skal stoppes hurtigt. Men jeg synes ikke, at sammenligningen til Fjord & Bælt er rimelig, for dyrene har mulighed for at fange levende dyr.

Forskning og turisme

- I fremhæver jo selv, at marsvin er jeres største turistattraktion, sagde Esben Sloth.

- I udnytter marsvinene kommercielt. I bestyrelsen sidder både borgmesteren for Kerteminde og Svendborg. Det virker som om, at marsvin kunne være et påskud for at generere turistindtægter i kommunerne.

