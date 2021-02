12.000 vil stoppe fynske dyreforsøg - men det beror på misforståelser, siger folkene bag

I havnebassinerne hos Fjord & Bælt i Kerteminde svømmer de tre marsvin Freja, Saga og Eskild, men det skal de ikke, hvis det står til dyreværnsgruppen World Animal Protection, som ad flere omgange har rettet kritik mod centret.

Nu blander SF og Alternativet sig i debatten om de små hvaler i fangenskab. Partierne på Christiansborg vil have regeringen til at stoppe dyreforsøgene på centret i Kerteminde.

- Miljøministeren og fødevareministeren må sikre, at forbuddet mod at holde hvaler indespærret, respekteres, siger dyrevelfærdsordfører Carl Valentin (SF).

Fjord & Bælt: Sådan hjælper vi marsvinene

Fjord & Bælt har gentagne ganget invitere dyreværnsorganisation på besøg eller i dialog, og direktør Mette Thybo har samme opfordring til de politikere, der betvivler, om centret gør noget ulovligt.

- Vi har en tilladelse til at gøre det, vi gør. Vi driver forskning på havpattedyr. Vi vil rigtig gerne hjælpe vilde bestande af sæler og marsvin, og vi prøver at få mere viden om dyrene ved at forske i dem, siger Mette Thybo til TV 2 Fyn.

- Hvert år drukner 3.000 marsvin i de danske farvande i net. Vi har tre marsvin her, og vi hjælper med at forstå, hvordan de hører og taler, og hvordan de opsøger føde, forklarer direktøren.

I 20 år har centret blandt andet forsket i marsvin, og hvordan skibstrafik og nye havvindmølleparker påvirker dyrene, så man fra myndighedernes side kan regulere, hvor meget de må støje. Dyrene bliver stressede og forstyrret af støjen, og direktøren forsikrer, at forskningen bliver brugt konstruktivt.

World Animal Protection mener, det er skadeligt for dyrene, når de holdes i fangenskab i et lille havnebassin. De bør kunne boltre sig frit og svømme over lange distancer, lyder kritikken.

Dyreværnsorganisationen har udarbejdet en liste over overtrædelser, der sker i Fjord & Bælt.

Kritik af Fjord & Bælt World Animal Protection har udarbejdet en liste over de mest graverende fejl, mangler og overtrædelser, Fjord & Bælt har begået i forhold til den forskningsmæssige og kommercielle udnyttelse af dyrene i centret:

1: Fjord & Bælt har fremvist marsvin i strid med internationale aftaler om beskyttelse af vilde dyr. Aftalerne fastslår utvetydigt, at dyr ikke må bruges kommercielt til fremvisning ved shows mod betaling. 2: Centeret har i mindst to tilfælde foretaget lydforsøg på nyfødte marsvineunger uden tilladelse fra Rådet for dyreforsøg. Dyrene måtte aflives få dage efter fødslen. 3: Flere marsvin er blevet skadet af forsøgene. Således viser inspektioner, at mange af dem lider eller har lidt af nedsat hørelse eller permanente høreskader på grund af de voldsomme lydpåvirkninger på op til 210 decibel. Det gælder også det nuværende marsvin, Freja, der er delvist døv. 4: Ifølge loven kan Fødevareministeriet give dispensation til forsøg med marsvin, hvis der er tale om artsbevarelse. Det har Fjord & Bælt ikke argumenteret for i deres ansøgninger.



5: Centerets lydforsøg med marsvin antages at være unødvendige.

Der foreligger allerede resultater indenfor samme felt fra tidligere forsøg foretaget i Danmark i 1960’erne og 1970’erne, samt grundige forsøg på dyr i naturen i de seneste årtier.

Men Fjord & Bælt har foretaget den samme type undersøgelser de sidste 20 år, og styrelsen har hver gang givet dispensation. 6: Rådet for dyreforsøg - under Fødevareministeriet - har godkendt forsøg, selvom de har været vidende om, at flere af dyrene ikke har været egnede til at deltage. Blandt andet fordi de har permanente høreskader og er delvist døve. Kilde: World Animal Protection Fjord & Bælt har afvist kritikpunkterne og fortæller, at de baserer sig på misforståelser og forkert viden. Se mere

Beror det på misforståelser og forkert viden?

- Fuldstændig. Det er altid vigtigt at komme over og snakke med os. Tal med forskerne om, hvad der sker, og hør det fra hestens egen mund, siger Mette Thybo.

Hun opfordrer politikerne til at komme i dialog med forskerne på centret.

Miljøstyrelsen: Derfor er Fjord & Bælt så vigtig

12.000 mennesker har skrevet under på World Animal Protections krav om, at Fjord & Bælt skal stoppe med at lave forsøg med marsvin.

Fjord & Bælt har tilladelse fra Miljøstyrelsen til at indfange dyrene og lave forskning på dem. I Miljøstyrelsen anerkender man, hvor vigtigt Fjord & Bælts arbejde er.

- Jeg vil sige til SF, at de hellere burde starte en underskriftsindsamling for bevaring af Fjord & Bælt som forskningscenter, siger Ejgil Andersen, der er forstfuldmægtig ved Miljøstyrelsen.

- Vi accepterer generelt, at vi bruger forsøgsdyr, hvis formålet er rigtigt. Det er vigtigt at forstå med marsvin, at vi har en truet bestand i Østersøen, og hvis vi skal forvalte den rigtigt, er det vigtigt, at det foregår videnbaseret og forskningsbaseret. Derfor giver vi de tilladelser her, forklarer han.

Myndighederne har derfor brug for forskningscentre som Fjord & Bælt, især når det gælder skibstrafik, vindmøller eller sygdomme.

Forsøg i naturen

Noget af kritikken af Fjord & Bælt går på, at forskerne kan lave dyreforsøg i naturen og ikke kun i centrets havnebassiner. Det er dog ikke nogen god løsning, mener hverken Miljøstyrelsen eller Fjord & Bælt.

- Mange af forsøgene kan også laves i naturen, men så skal man indfange vilde marsvin. Det skal man have tilladelse til. Det er ikke ufarligt, og det er bestemt ikke rart for de vilde marsvin, som bliver meget stressede, forklarer Ejgil Andersen.

- Centret er med til at spare nogle vilde dyr for nogle meget ubehagelige oplevelser, forsikrer han.

Tværtimod kan forskningen være med til at gøre livet bedre for de vilde dyr i de danske farvande.

- Det kan godt være, at de tre dyr, der er her nu, ikke har det lige så godt, som hvis de svømmede frit, men de er bare med til, at alle de dyr, der svømmer frit, har det meget bedre, og at vi bedre kan passe på dem, siger Ejgil Andersen.

SF'er på Fyn: Der skal være mening med forskning

Selv om politikerne på Christiansborg vil have regeringen på banen i sagen om de fynske marsvin, anerkender byens lokale SF’er forskningen på centret.

- Dyr i fangenskab er ikke nødvendigvis nogen god idé, men her i Fjord & Bælt bliver der forsket i marsvin, og det, synes jeg, gør en lille forskel, siger Jesper Hempler (SF), der er byrådsmedlem i Kerteminde Kommune.

Han anerkender, at forskningen kan komme marsvinene til gode, så så længe der er et formål med forskningen, ser han ikke noget problem.

- Hvis der ikke er en mening med forskningen, så giver det ikke mening at holde marsvinene i fangenskab, siger Jesper Hempler.

Marsvinene i Fjord & Bælt er blandt verdens ældste. De ville ikke kun leve så længe i naturen.