Livreddere rykkede otte gange ud til folk i livsfare

- Og hvis du er i tvivl om, hvorfor det gule flag er hejst så gå hen til livreddertårnet og spørg, siger han.

Det gule flag bliver hejst, når der er noget, man skal være opmærksom på.

- Det kan for eksempel være stærk vind, stærk strøm eller mange brandmænd, siger Lasse Serup Jensby.

Det skete blandt andet for to unge mænd i alderen 20-25 år, der måtte hjælpes i land ved Kerteminde Nordstrand. De var svømmet for langt ud og kunne ikke selv komme tilbage til stranden på grund af stærk strøm.

De otte situationer, hvor personer var i livsfare, dækker derudover blandt andet en ældre herre, der blev fanget i stærk strøm, og måtte reddes i land. Efterfølgende modtog han psykisk førstehjælp på Henne Strand.

Forbered strandturen

Hos TrygFonden der driver 38 livreddertårne, der er placeret rundt om på de danske strande, gør man ifølge Lasse Serup Jensby meget for at oplyse om, hvordan man bader sikkert.

Men de badende skal også selv forberede sig på en tur på stranden.

- Man skal kende stranden og forholdene i vandet. Er der stejlt? Er der strøm? Hvis der skal ringes 1-1-2, hvor er det så præcis, man står henne?