Seks år efter altødelæggende brand rejser vikingehus sig fra asken

Et nyt vikingehus er onsdag blevet indviet i det arkæologiske område Bytoften i Langeskov.

I 2014 raserede en brand på selv samme grund og destruerede det oprindelige vikingehus, der var en kopi af fortidens rødskæggede kæmpers hjem.

- Vi er i et oldtidslandskab, hvor man kan følges menneskets færden, levevis og de steder, de har boet over flere tusinde år fra bronzealderen op til den tidlige middelalder. Så at komme her er en rejse gennem tiden, fortæller Claus Frederik Sørensen, afdelingsleder i Vikingemuseet Ladby.

En viking på toilettet

Det nye hus er dog blevet opgraderet en smule fra fortidens huse.

- Det er et noget mere moderne hus. Det har været et stort ønske, at området skulle kunne bruges af alle, og derfor har det nye hus bag os fået toiletter, fortæller Claus Frederik Sørensen.

En sommerdag i 2014 brændte det oprindelige vikingehus ned.

Det nye hus er opkaldt efter den første kendte høvding på egnen og har fået navnet 'Asgots Hus'.

Huset er bygget i samarbejde mellem Foreningen Bytoften og Vikingemuseet i Ladby - med hjælp fra lokale frivillige.