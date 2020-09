Endeligt budget er lagt: Vikingemuseum får millioner til udbygning

Hos Ladby Vikingemuseum er de glade, efter at Kerteminde Kommunes budgetaftale er faldet på plads.

I aftalen er der blandt andet afsat to millioner kroner til en udbygning af museet. Udbygningen skal finansieres gennem donationer fra fonde, og pengene fra Kerteminde Kommune, der bliver fordelt over de næste tre år, er derfor en god håndsrækning.

- Vi kan simpelthen ikke få armene ned og sige tak for det her, siger Claus Frederik Sørensen, der er afdelingsleder på vikingemuseet i Ladby.

Planerne er at udbygget museet med et levende museumsområde, en stor vikingehal og en udbygning af museets udstillingsbygning.

Foreningsliv kan vokse

Ifølge Kertemindes borgmester, Kasper Ejsing Olesen (S), har kommunen mange fantastiske foreninger, som fortjener støtte.

- Foreningerne har heldigvis ufattelig mange ideer til, hvordan de kan gøre lige præcis deres klub endnu mere attraktiv. Her får vi så mulighed for at give tilskud, sådan at de fællesskaber, der sker ude i foreningslivet, kan vokse endnu mere, siger borgmesteren.

Vikingemuseet Ladby er især kendt for Ladbyskibet, der er den eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden.

- Der er noget helt unikt kulturarv omkring Ladbyskibet, og det ønsker vi, at folk ved lokalt, men også at man ude i hele verden ved, at der er folk, som arbejder med det, siger Kasper Ejsing Olesen.

Og Claus Frederik Sørensen ser pengene som en stor opbakning fra kommunen.

- Der skal rejses en frygtelig masse penge, men med disse penge i baghånden, så viser vi også, at vi har en kommune, der står fuldt bag det, vi arbejder med herude, siger han og fortsætter:

- Det viser, at Kerteminde Kommune er en vikinge-kommune. Et sted, der emmer og ånder af vikingetid. Det er virkelig det skub, vi skal bruge - også i forhold til andre fonde for at sige, at vi mener det herude.

Mere luft i økonomien

Efter flere år med besparelser, nedskæringer og skattestigninger har politikerne i Kerteminde denne gang fået økonomisk medvind fra udligningsreformen.

Det betyder, at skatteyderne i Kerteminde næste år slipper lidt billigere i skat. Samtidig vil kommunen blandt andet investere i kommunale tilbud, en ny daginstitution i Munkebo, trafikforbedringer, klima og bæredygtighed.