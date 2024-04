Stoppesteder skal få flere til at blaffe: - Det er virkelig nemt og hyggeligt

Klima og sociale hensyn

Målet er opfordre flere til at blaffe og tager blaffere med for at fremme den grønne mobilitet i kommunen, og gøre det lettere at komme rundt , når og hvor der ikke er mulighed for at bruge den kollektive trafik.

Udover tilliden, så blaffer Carsten Theede også af klimahensyn.

- Lad os fylde bilerne op, der er plads i dem. Hvis jeg kan stille min bil og kører med en nabo eller anden, så er det CO2 sparet, siger han.

Ifølge Steen Hjort, der er formand for Landsbyrådet i Kerteminde Kommune, som også er en del af projektet, vil fællesskabet i høj grad være nøglen til succes:

- Det, der er vigtigt, er, at sende et signal til folk om, at der er nogen, der har et kørselsbehov. Og det er ikke nødvendigvis på de få tidspunkter, hvor busserne kører.

- Men står der nogen, der har et kørselsbehov og markerer, at man har et kørselsbehov, så skal vi bruge de gode fællesskaber og venskaber, vi har herude til at samle folk op og tage dem med et stykke af vejen, fortæller han.

Carsten Theedes budskab er, at har man modet skal man ud med tomlen og skiltet, for det er faktisk let.

- Det er virkelig nemt at få et lift i Danmark. Jeg har taget min datter med og blaffet, når hun skulle i børnehave og vi har blaffet på ferier. Jeg bruger det, når det giver mening.