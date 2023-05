Svømmeklub drømmer om mere, når slidt og skimmelramt svømmehal skal renoveres

I 1978 fik Munkebo en svømmehal, og allerede inden for det første år meldte 600 medlemmer sig ind i "Munkebo svømme- og kondiklub 72", for at deltage i svømmeundervisning. I dag har klubben knap 1000 svømme-medlemmer, som jævnligt bruger den 45 år gamle svømmehal.

Men svømmehallen har ifølge bestyrelsesformand i svømme- og kondiklubben, Aslak Lund, aldrig været dimensioneret til så mange ugentlige brugere, og det er derfor ikke mærkeligt, at svømmehallen i 2023 trænger til en gennemgribende renovering.

Det vidner en rapport udarbejdet af Teknologisk Institut og OBH Gruppen også om.

Der er omfattende udfordringer med rørsamlinger, vådrumssikring og generel slitage, som stiller svømmehallen i en sørgelig forfatning med skimmelsvamp og nedbrudte fuger mellem mursten.

Det vurderes ifølge rapporten, at det kan koste op mod 20 millioner at sætte svømmehallen i stand, og sikre sig mod problemer der kan opstå indenfor nær fremtid.

Nu har Økonomiudvalget i Kerteminde Kommune bedt administrationen om at undersøge, hvor meget renoveringen haster, samt om den kan laves i etaper. Efter rapporten at dømme haster visse elementer dog ret meget.

Bekæmpelse af skimmelsvampen er eksempelvis allerede i gang.

Har længe trængt

Aslak Lund er glad for, at der nu kommer fokus på at få sat svømmehallen i stand. Svømmehallen har længe trængt til det, og han forventer bestemt, at det vil komme medlemmerne til gavn.



Han ryster dog alligevel lidt på hænderne med udsigten til at holde svømmehallen lukket i en periode.

- Det kommer på et tidspunkt, hvor vi endelig lige har fået næsen over vandoverfladen efter perioden med corona, hvor man ikke kunne træne i svømmehallen. Nu er medlemstallet tilbage på næsten tusind. Det er klart, at jeg gør mig nogle tanker om, hvad der så kan ske, hvis svømmeundervisningen igen skal lukkes i en periode, siger klubformanden.

Han håber derfor, at klubben vil blive taget med på råd, når der efter sommerferien skal tages en beslutning om svømmehallens fremtidige istandsættelse.

- Vi har også nogle ideer til, hvordan man kan skabe nye faciliteter som garderer svømmehallen bedre i fremtiden, og også skaber en ny fortælling om den.

Klubben ønsker eksempelvis et varmtvandsbassin til rehabilitering og handicapsvømning.

Formanden peger på, at man kunne kigge på muligheder for fondsmidler til at udvide faciliteterne i den retning.

Kertemindes borgmester Kasper Ejsing (S), har tidligere fortalt TV 2 Fyn, at der vil blive arbejdet på at skåne klubben mest muligt, når istandsættelsen skal i gang:

- Vi har en svømmeklub, ligesom der er daglige brugere derude. Derfor vil vi også gerne renovere på et tidspunkt, hvor det generer mindst muligt.

Ikke det samme som i 2019

Svømmehallen fik i 2019 16,8 millioner til en renovering af både taget, omklædningen og svømmehallen. Budgettet blev dog senere reduceret, og der blev kun gennemført en renovering af taget over og omkring selve svømmehallen for 10,6 millioner.

Men selvom renoveringen var blevet udmøntet i fuld skala i 2019, havde det ikke afværget den nu forestående istandsættelse, forklarer formanden.

- Svømmehallen og anlægget omkring er i væsentligt værre stand nu, og det er rene slitageting, som nok var kommet alligevel. På den måde kan man ikke sige, at det havde reddet noget, hvis man havde brugt alle pengene dengang.