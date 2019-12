Busselskab viser kviklån til personer, der risikerer at ende i gældsspiral

"Lån 5.000 til 25.000 kroner til det, du mangler nu."

"Nye kunder kan låne op til 6.000 kroner".

Sådan lyder nogle af budskaberne i de reklamer for kviklån, som Fynbus-kunder møder, når de sidder i de hvid-grønne busser.

Læs også Trine kæmpede for at blive gældsfri: Nu vil fynsk kommune have ændret reglerne for kviklån

Hos Forbrugerrådet Tænk har man længe været fortaler for strammere regler for reklamer for kviklån.

Fakta om Fynbus Fynbus har ruter i alle fynske kommuner på nær Ærø.

I 2018 stod 14.115.000 passagerer på én af Fynbus' busser.

Den gennemsnitlige Fynbus-passager 35,6 år gammel og bruger 22,8 minutter i bussen. Kilde: Fynbus' årsberetning og kundetilfredshedsundersøgelse Se mere

- Det er et sandt reklamebombardement, man bliver udsat for i bussen. Det er blevet for meget, fastslår Morten Bruun Pedersen, der er seniorøkonom ved Forbrugerrådet Tænk.

På 60 sekunder fangede TV 2/Fyns kamera tre reklamer i en bus – to af dem var fra låneudbydere, hvor af den ene udbyder lån med årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 816,67 procent.

Unge overrepræsenteret i bussen og ved kviklån

Ifølge seniorøkonomen er der "et sammenfald" mellem de personer, der kører med Fynbus og den gruppe af personer, der tager flest kvik- og forbrugslån.

- 40 procent af dem, der tager kviklån er unge mennesker mellem 18 og 29 år. Der er ingen tvivl om, at de unge vejer tungt i statistikken, understreger han med reference til en undersøgelse foretaget af Danske Bank.

Ifølge en kundetilfredshedsundersøgelse fra marts 2019 er 55 procent af Fynbus' kunder mellem 15 og 29 år.

Grafikken viser, at mange Fynbus kunder er unge og kommer fra hjem med en lav årlig indkomst. Grafikken stammer fra Fynbus' kundersøgelse fra marts 2019. Foto: Fynbus / Wilke

- Hvis du kigger på selve reklamerne, så er det unge mennesker, der optræder, forklarer Forbrugerrådets økonom og tilføjer:

- Det er ikke tilfældigt, for vi ved, at unge mennesker er særligt modtaglige over for reklamerne.

Fredag skulle bestyrelsen i Fynbus drøfte reklamerne.

Ifølge Morten Bruun Pedersen er det positivt:

- Hvis der er nogle, der går forrest, så vil andre busselskaber følge, men dybest set skal det tages op i Folketinget, så det gælder hele Danmark, understreger han.

00:56 På 60 sekunder fangede TV 2/Fyns kamera to reklamer for kviklån. Video: Flemming Ellegaard Luk video

Det er virksomheden Outofhomemedia, der administerer reklamerne i busserne. TV 2/Fyn har forgæves forsøgt at få svar på en række spørgsmål omkring reklmaerne hos Fynbus.

Taget op i bestyrelsen

Hvis det står til det socialdemokratiske byrådsmedlem i Odense Kommune Claus Skjoldborg Larsen, bør Fynbus slet ikke vise reklamer for kviklån.

- Jeg har blandt andet fået en henvendelse fra en boger med Downs syndrom, som har taget lån for 250.000 kroner på grund af reklamerne, siger byrådspolitikeren, der til daglig arbejder med unge udsatte.

Hos Nordjyllands Trafikselskab har man i starten af december sat en stopper for kviklånsreklamer, skriver TV 2 Nord.

Læs også Ny afgørelse: 759 procents lånerente er lovlig

- Vi har et kæmpe ansvar for vores unge mennesker, som sidder i bussen på vej til skole hver dag, understreger Claus Skjoldborg Larsen.

Derfor har han presset på for at ændre busselskabets politik på området.

00:24 Socialdemokraten Claus Skjoldborg Larsen vil kviklånsreklamerne til livs. Video: Mikkel Skov Svendsen Luk video

Men forslaget om forbud mod reklamer modtager ikke megen ros hos venstreborgmester og formanden for bestyrelsen i Fynbus, Morten Andersen:

- Det at forbyde reklamerne hos os (Fynbus, red.), betyder bare, at de rykker et andet sted hen. Det løser ikke nogen problemer, lyder det fra Morten Andersen.

Forhandlinger i Folketinget

Han mener i stedet, at Folketinget bør lovgive om vilkår ved kviklån som eksempelvis maksimal ÅOP og vilkår for markedsføring.

- Det her kan risikere at blive symbolpolitik, mener han og tilføjer:

- Det, der giver allermest mening er det, som Folketinget og erhvervsministeren har gang i nu.

På dagens bestyrelsesmøde i Fynbus har bestyrelsen også diskuteret et stop for bettingreklamer.

Med på mødet var blandt andre Anders W. Berthelsen, der er partifælle til Claus Skjoldborg Larsen.

- Grundlæggende vil jeg gerne af med reklamer for spil og forbruglån. Det er usmageligt, at man lokker unge mennesker ud i gældsspiraler, forklarer han.

På dagens møde har man kun drøftet reklamerne - man har altså ikke taget stilling til et forbud.

- På det første bestyrelsesmøde i 2020 skal vi se, om vi kan nå en bred enighed, lyder det fra Anders W. Berthelsen, der også er medlem af Odense byråd.

Henover efteråret har erhvervsminister Simon Kollerup (S) sammen med samtlige folketingspartier på nær Liberal Alliance, forhandlet nye vilkår for kviklån herunder rammer for reklamer.

Ifølge DR Nyheder er forhandlingerne pt. sat på pause på ubestemt tid.

Hvis du har gæld, kan du søge gratis gældsrådgivning hos blandt andre Forbrugerrådet Tænk og KFUM.