29-årige Mads frygter at blive den sidste fisker i historisk fiskeriby

Det er blandt andet en af grundene til, at det de seneste år er gået hårdt ud over det flere hundrede år gamle fiskerierhverv i Bagenkop.

- Nogle biologer vil nok hævde, at man skulle have gjort det for mange år siden. Og grunden til, at man ikke har gjort det før, er nok, at man har taget hensyn til de her erhverv. Men det er altså nødvendigt for at kunne rette op på biodiversiteten på havbunden, forklarer Dan Jørgensen.

Sæler og skarver æder fiskene

Ifølge fiskerne på Langeland er løsningen på klimaforandringerne dog ikke at ødelægge deres erhverv.

I stedet for burde løsningen være at få gjort noget ved antallet af sæler og skarver i området. Det er i lige så høj grad dem, der er årsag til, at der nogle steder i de danske farvande ikke er så mange fisk.