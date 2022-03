Asylcentret er genåbnet: Over 150 ukrainere er ankommet til Holmegaard

Ann Jeppesen oplever, at flygtningene meget gerne vil snakke trods sproglige udfordringer.



- Midt i hele ulykken tror jeg, at de har fundet ud af, at her er der ro, og her kan de slappe af.

- Jeg er forbavset over, at jeg næsten ser et smil hele tiden hos de ukrainske flygtninge.

Pusterum for de voksne

Holmegaard Asylcenter har en god dialog med Langeland Kommune, fortæller Ulrik Pihl og fortsætter:

- Vi arbejder på højtryk på at få undervisningen til børnene til at lykkes hurtigt, så forældrene samtidig kan få et pusterum, siger Ulrik Pihl.

- Vi vil gerne skabe en hverdagsstruktur.